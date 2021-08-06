В Челябинской области более 85% семей школьников уже получили президентские выплаты

Более 85% семей Челябинской области, воспитывающих школьников и несовершеннолетних студентов, получили президентские выплаты на подготовку детей к новому учебному году.

По поручению президента Владимира Путина оказывается серьезная материальная поддержка родителям, которые готовят детей предстоящему учебному году – федеральная выплата на ребенка в возрасте от шести до 18 лет.

«До первого сентября остается меньше месяца. И дети, и родители готовятся к тому, чтобы пойти в школу. Подспорьем является возможность получить президентскую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого школьника. Южноуральские родители этим активно пользуются», - отметил губернатор Алексей Текслер.

Выплаты начались на две недели раньше намеченного срока – со второго августа. «Уже более 85% наших семей, это более 380 тысяч школьников, получили выплату. В ближайшее дни оставшиеся средства будут перечислены на счета родителей» - подчеркнул губернатор.

Напомним, единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей будет произведена на каждого ребенка в возрасте от шести до 18 лет. Шесть лет ребенку должно исполнится до первого сентября 2021 года, а 18 - после второго июля 2021 года (даты вступления в силу Указа о выплате). Выплаты на ребенка производятся независимо от того, где он обучается – в школе, колледже, техникуме или вузе. Материальное и имущественное положение семьи при назначении выплат не учитывается.

Прием заявлений продлится по первое ноября 2021 года. Подробности – на сайте «Урал-пресс-информ».

Кроме того, со второго августа управления соцзащиты Челябинской области начнут принимать заявления на региональную единовременную выплату к новому учебному году. Пособие получат многодетные малоимущие семьи, а также малоимущие семьи с ребенком-инвалидом. Выплата в размере 1500 рублей будет предоставляться на каждого школьника и студента среднего или высшего профессионального учебного заведения, обучающегося по очной форме обучения, в возрасте до 18 лет.