В Челябинской области будут тестировать на грипп, закупаются ПЦР-и экспресс-тесты

В лабораториях, больницах и поликлиниках Челябинской области будут проводить тестирование на вирус гриппа, наряду с диагностикой коронавирусной инфекции. Уже закупаются необходимые тест-системы и экспресс-тесты.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава, в настоящее время лаборатории региона, которые проводят ПЦР-диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19), закупают тест системы на ПЦР-диагностику гриппа.

«Проведение лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа в Челябинской области осуществляется на базе 21 лаборатории, в том числе четыре лаборатории федеральной формы собственности, - рассказала замминистра здравоохранения области Наталья Шеломова. - Кроме того, девять лабораторий – частной формы собственности – имеют возможность проведения лабораторных исследований на выявление возбудителя гриппа». По ее словам, эти лаборатории также задействованы в проведении исследований на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции (Covid-19) методом полимеразной цепной реакции.

Кроме того, поликлиники и больницы, в том числе и те, в структуре которых есть отделения скорой помощи, также проводят закупочные процедуры по приобретению экспресс-тестов для обнаружения антигена вируса гриппа (в мазках из носоглотки методом иммунохроматографического анализа) для проведения дифференциальной диагностики ОРВИ на этапе скорой медицинской помощи.

Кроме того, медицинские организации оснащены экспресс-тестами для обнаружения антигена к новой коронавирусной инфекции (в мазках из носоглотки).

По состоянию на 13 декабря текущего года медицинские организации получили 13 тысяч 770 экспресс-тестов и тест-системам для обнаружения антигена вируса гриппа (в мазках из носоглотки методом полимеразной цепной реакции) в количестве, достаточном для проведения пять тысяч 460 исследований.

Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил порядок проведения исследований на наличие вирусов респираторных инфекций, включая грипп. Тестирование проводится в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Можно одновременно проводить исследования на грипп и ОРВИ с ПЦР-тестом на COVID-19 (при наличии показаний).

В Челябинской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превышает эпидемический порог в 2,5 раза (у взрослых – в 4,36 раза), при этом у почти 82% заболевших диагностируют «свиной» грипп.