В больницах и поликлиниках начнут тестировать не только на ковид, но и на грипп

В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Соответствующее постановление о порядке проведения таких исследований подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Тестирование будет проводиться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Решение принято в связи с ростом случаев заболевания гриппом, в том числе в сочетании с коронавирусом.

Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на COVID-19 при наличии показаний.

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания президента с членами правительства. Она пояснила, что это поможет снизить риски для заболевших.

Тестировании на ОРВИ и грипп будет проводиться по системе, использовавшейся для выявления коронавирусной инфекции COVID-19. «Учитывая также, что COVID сегодня протекает более чем в 90 процентах [случаев] в форме ОРВИ, начало одинаковое, оперативным штабом под руководством Татьяны Алексеевны Голиковой было принято решение о том, чтобы использовать схему, которая была принята для тестирования на COVID, для тестирования на грипп», - доложила Анна Попова.

На сегодня имеется достаточное количество отечественных тест-систем. «Поэтому сегодня вполне можно начинать тестирование на выявление гриппа у всех – точно так же, как и по COVID, – у кого есть клиника острых респираторных вирусных инфекций», - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что на сегодня зарегистрировано 18 отечественных тест-систем для диагностики гриппа. Во всех регионах действуют более 1200 лабораторий в медицинских организациях для проведения тестирования.

По словам главы Минздрава, за последнюю неделю среди зарегистрированных случаев ОРВИ доля гриппа превысила 50% (большинство – вирус гриппа А/H1N1). Более 40% заболевших – дети.

В группе риска находятся: беременные, лица старше 60 лет, пациенты с сахарным диабетом и люди с избыточной массой тела.