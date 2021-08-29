В Челябинской области дополнили приоритетные направления развития туризма

В Челябинской области приоритетные направления развития туризма дополнены еще одним - сельским туризмом.

Депутаты Законодательного собрания рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 5 закона «О содействии развитию туризма в Челябинской области».

Субъекты Российской Федерации наделены полномочиями по реализации мер государственной поддержки в отношении приоритетных направлений развития туризма, к которым относятся социальный туризм, детский туризм и самодеятельный туризм.

«В отношении приоритетных направлений развития туризма – социального, детского, самодеятельного – регионы наделены полномочиями по реализации мер государственной поддержки. Теперь в этот список включен и сельский туризм», - пояснил председатель комитета Заксобрания по экономической политике Евгений Илле,

В соответствии с федеральным законодательством, сельский туризм предусматривает посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг.

«Закон также предусматривает в целях определения приоритетных направлений развития сельского туризма в Челябинской области создание туристско-рекреационных кластеров», - уточнил Евгений Илле.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго.

Закон вступит в силу одновременно со сроком вступления в силу положений федерального законодательства – первого января 2022 года.