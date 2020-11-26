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В Челябинской области двум семьям с тройнями приобретут квартиры за счет бюджета

В Челябинской области объявлены аукционы на приобретение квартир для семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Квартиры планируется приобрести в Челябинске в соответствии с техническим заданием, опубликованном на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Два аукциона на приобретение недвижимости объявлены «Центром организации закупок Челябинской области» для семей с тройняшками. В роли государственного заказчика выступает Министерство имущества Челябинской области.

Как сообщили в ведомстве, улучшить свои жилищные условия граждане могут в соответствии с региональным законодательством и в порядке очередности. Встать на учет имеют право семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей. При этом семья должна быть обеспечена жилой площадью менее учетной нормы, установленной муниципалитетом. Для Челябинска такая норма составляет 10 квадратных метров на одного человека.

Квартиры передаются семьям по договорам социального найма с последующим правом приватизации. С начала действия закона свои жилищные условия улучшили 22 семьи. В текущем году одна семья уже отпраздновала новоселье. После приобретения квартир для еще двух семей с тройняшками очередь для граждан данной категории будет устранена.