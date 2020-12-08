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В Челябинской области еще одну школу полностью закрыли на карантин по ОРВИ

В Челябинской области за прошедшие сутки еще одну школу полностью закрыли на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) - Полоцкая школа в Кизильском муниципальном районе. Выросло и число закрытых классов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минобрнауки области, по состоянию на восьмое декабря полностью закрыты на карантин по ОРВИ две школы: школа №9 Чебаркульского городского округа (205 учащихся) и Полоцкая школа в Кизильском муниципальном районе, где обучается 144 ученика.

На карантин по ОРВИ также закрыты 186 классов в 85 школах области. Накануне было закрыто 179 классов из 81 школы региона (в пятницу - 167 классов из 80 школ).

Кроме того, на карантин по ОРВИ находятся одна группа и один детский сад в поселке Астафьевский в Нагайбакском районе (в этом дошкольном учреждении всего девять воспитанников).

Полностью закрытых на карантин техникумов и колледжей нет. Обучение организовано очно-заочно в зависимости от ситуации.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, за минувшие сутки выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, двумя днями ранее – восемь и четыре заболевших соответственно.

По предписанию Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) учащиеся одного класса в школе №108 города Трехгорный находятся на изоляции как контактные с больным COVID-19. Дети учатся дистанционно, после 14-дневной изоляции и отрицательного анализа они снова будут допущены к учебе.

По предписанию Роспотребнадзора полностью не закрыта ни одна школа из-за коронавируса.

По данным лабораторных исследований заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией вирусов парагриппа и риновирусной инфекции. Случаи гриппа пока в регионе в этом сезоне пока не выявлялись, лишь были отмечены единичные случаи парагриппа.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. При выявлении единичных случаев ковида изолируют только самого заболевшего и школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. В случае, если в семье школьника имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), ему также не следует посещать учебное заведение.