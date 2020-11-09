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В Челябинской области каникулы позволили снизить уровень заболеваемости среди школьников

Общество
Сегодня, 18:32
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Автор: 
Любовь Юрина

Двухнедельные каникулы, введенные в Челябинской области по распоряжению губернатора Алексея Текслера, позволили снизить уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 среди школьников региона.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт девятого ноября.

Напомним, по распоряжению губернатора Алексея Текслера продолжительность осенних каникул была увеличена в два раза– с одной до двух недель.

За время двухнедельных каникул за сутки подтверждалось по одному-два случая заболеваемости среди школьников, а в иные дни ни одного.

По данным минздрава, накануне не было зарегистрировано ни одного случая ковида у учащихся школ. За последнюю неделю выявлялось по 0, 1, 0, 2, 3, 1, 0, 0 случаев ковида у школьников ежесуточно.

«Поэтому однозначно это был плюс с точки зрения разрыва тех возможных контактов, которые были», - подчеркнула Ирина Гехт преимущества двухдневных каникул.

Кроме того, по ее словам, часть школьников уже вышла с каникул, а часть пока продолжает отдыхать.

«И, я надеюсь, что вот эта неравномерность ухода тоже сыграет положительную роль. Часть детей, например, кто учился модульно, уходит с сегодняшнего дня на две недели. Поэтому это в любом случае хорошая история», - отметила Ирина Гехт.

По данным министерства образования и науки области, по состоянию на девятое ноября на каникулах находятся учащиеся 281 школы, в которых обучается 144 тысячи детей. По состоянию на пятницу, шестое ноября, на каникулах были почти 389 тысяч школьников из 772 школ. Всего в школах области учатся порядка 407 тысяч детей.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
Каникулы
Алексей Текслер
Ирина Гехт
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