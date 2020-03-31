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В Челябинской области коронавирусом заразился сотрудник скорой помощи

Общество
Сегодня, 14:01
Автор: 
Олеся Денисова

У сотрудника скорой помощи в Кизиле (Челябинской области) подозревают коронавирус. Предварительный тест дал положительный результат. Анализы направлены для подтверждения в новосибирскую лабораторию.

Об этом 31 марта сообщил губернатор Алексей Текслер.

Сотрудник скорой помощи брал анализы у заболевшего коронавирусом в Кизиле с нарушением правил безопасности.

«Все контактировавшие с заболевшим сотрудники изолированы. К работе подключилась скорая помощь Магнитогорска. Я распорядился ещё раз направить туда сотрудников Минздрава для урегулирования всех нюансов. Ситуация на контроле, дальнейшее информирование ожидается», - уточнил глава региона.

Как уже сообщало агентство, всего в Челябинской области подтверждено 14 случаев заражения коронавирусом. У восьми человек пришел условно положительный результат, ожидается подтверждение диагноза.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
скорая помощь
коронавирус
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