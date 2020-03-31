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За сутки новых заболевших коронавирусом в Челябинской области не выявлено

Общество
Сегодня, 11:02
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за последние сутки не подтверждено ни одного нового случая коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на брифинге 31 марта.

По-прежнему в области официально подтверждено 14 случаев коронавируса. Все заболевшие находятся в инфекционных отделениях больниц, в изолированных боксах, получают необходимое лечение.

 

За прошедшие сутки еще у одного южноуральца выявлен положительный результат теста на коронавирус. Таким образом, в настоящий момент в области восемь человек с условно положительными результатами на COVID-19. Эти пациенты находятся в инфекционном стационаре под наблюдением врачей. Их анализы направлены на подтверждение в лабораторию «Вектор» в Новосибирске.

Напомним, текущая неделя объявлена президентом Владимиром Путиным нерабочей. В Москве и Московской области введен режим самоизоляции. Алексей Текслер рассказал журналистам, что рассматривает возможность введения этого режима и в Челябинской области.

А пока жителей призывают не выходить из дома без острой необходимости. «Давайте покажем, что мы лучше всех можем соблюдать режим самоизоляции», - призвал губернатор жителей области. Отдельно глава региона обратился к молодежи: «Считайте, что самоизоляции – это модный флешмоб». Глава региона обратил внимание на сервисы «Яндекса», которые показывают индекс самоизоляции, и призвал показать лучше результаты. Губернатор попросил журналистов поддержать эту инициативу.

Автор: 
Олеся Денисова
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