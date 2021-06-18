В Челябинской области ковид вынудил перенести форум «Увильды»

В Челябинской области перенесли дату проведения еще одного мероприятия в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 – православного форума «Увильды» 2021.

Форум должен был пройти с 30 июня по седьмое июля в Аргаяшском районе. В этом году планировалось изменить его формат.

«С большим сожалением сообщаем, что мы всё-таки вынуждены перенести Форум «Увильды» 2021. Увы, ограничения в связи с очередной волной covid-19 не обошли никого», - сообщает оргкомитет форума.

Пока не известна новая дата проведения форума. «Ждём соответствующих распоряжений и будем держать вас в курсе», - пообещали организаторы.

Напомним, из-за угрозы распространения COVID-19 отменены культурной-спортивные праздники «Сабантуй», которые должны были пройти в предстоящие выходные в Челябинске и Магнитогорске.

На этой неделе также было принято решение об отмене проведения Ильменского фестиваля и переносе Бажовского фестиваля. Южноуральцам рекомендовали отказаться от поездки в историко-культурный заповедник «Аркаим» в день летнего солнцестояния (21 июня).