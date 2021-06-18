В Челябинской области ковид отменяет Сабантуи

В Челябинской области из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в предстоящие выходные будут отменены традиционные Сабантуи.

Как сообщает управление культуры города Челябинска, в областном центре перенесена на неопределенный срок дата проведения культурно-спортивных праздников «Сабантуй».

Празднование окончания весенних работ намечалось провести 19 июня в Саду Победы, 26 июня - в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко и 27 июня - в ЦПКиО им. Ю. А. Гагарина.

Кроме того, Сабантуй отменяется и в Магнитогорске. «В связи с риском ухудшения эпидемиологической ситуации в Челябинской области празднование Сабантуя в Магнитогорске переносится на неопределенный срок», - сообщает городская администрация.

В прошедшие праздничный и выходные дни ситуация с коронавирусом была спокойнее. И южноуральцы смогли совместить полезное с приятным - отпраздновать Сабантуй и защититься от коварной болезни. Праздники прошли в Миньяре, Нязепетровске и Кунашакском районе.

Напомним, на этой неделе было принято решение об отмене проведения Ильменского фестиваля и переносе Бажовского фестиваля. Южноуральцам рекомендовали отказаться от поездки в историко-культурный заповедник «Аркаим» в день летнего солнцестояния (21 июня).

По состоянию на 18 июня в области лабораторно подтверждено более 64,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Последние две недели уровень заболеваемости медленно, но верно растет. Почти 65% инфицированных приходится на четыре города: Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск.