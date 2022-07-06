В Челябинской области ковидом болеют около полутора тысяч человек

В Челябинской области число больных коронавирусом, по данным на шестое июля, составляет тысячу 480 человек. За все время пандемии данный диагноз был поставлен 335-ти тысячам 183-м южноуральцам.

Как сообщает региональный минздрав, за прошедшие сутки было подтверждено 87 новых случаев заболевания коронавирусом. В числе вновь заразившихся – четыре ребенка школьного возраста.

За минувшие сутки 146 человек, перенесших ковид, были признаны выздоровевшими. Всего с начала пандемии на Южном Урале победили болезнь и были выписаны с больничных 324 тысячи 602 пациента.

За последние сутки в регионе зафиксирована одна смерть от COVID-19 (сутками ранее ковид унес жизнь двух человек).

В течение всего периода пандемии в Челябинской области методами ИФА и ПЦР проведено семь миллионов 23 тысячи 504 исследования на COVID-19, в том числе за прошедшие сутки сделано пять тысяч 906 тестов.