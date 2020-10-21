ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области лечить пациентов с коронавирусом будут новым антибиотиком

Общество
Сегодня, 21:04
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области лечить пациентов с коронавирусом будут новым антибиотиком – моксифлоксацином. Об этом сегодня, 21-го октября, на брифинге сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

«С учетом потребности в антибактериальных препаратах вчера поменяли приказ минздрава, внесли туда новый антибактериальный препарат, приобретение которого возможно сегодня. Это моксифлоксацин. Этот препарат находится в восьмом протоколе рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Антибиотик будет доступен как в аптечной сети, так и для бесплатной доставки нашим пациентам», - отметила Ирина Гехт.

Вчера, 20-го октября, вместе со представителями коммерческих аптек региональные власти проанализировали ситуацию с наличием в сети медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, обсудили планы закупа.

«В принципе ситуация с антибиотиками стабильная, сегодня они еще есть в аптечной сети. Благодаря внесению изменений в приказ минздрава - внесению туда нового антибиотика, думаю, в течение этой недели закроем дефицит в аптеках», - сказала Ирина Гехт, добавив, что на госпитальных базах Челябинской области антибактериальные препараты имеются в достаточном количестве.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Сегодня, 17:01
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска и Еткуля
Сегодня, 15:47
В Челябинской области за сутки одна школа ушла на карантин и одна вернулась к очным занятиям
Сегодня, 15:45
Наталья Котова похвалила Ленинский район за проведенное в этом году благоустройство
Сегодня, 14:51
В Челябинской области откроют три госприюта для содержания безнадзорных животных
Сегодня, 14:12
В Челябинской области объявлена «Неделя безопасности»
Сегодня, 13:50
В Челябинской области разрабатывают механизмы стимулирования к трудоустройству в скорую
Сегодня, 12:47
В Челябинской области за сутки подтверждено 118 новых случаев ковида
Сегодня, 12:29
В Челябинске до конца года сто семей переселенцев из аварийного жилья справят новоселье
Сегодня, 12:01
К концу недели сдадут первые три корпуса новой инфекционной больницы в Челябинске
Сегодня, 11:50
Депутаты Челябинска предложили более строго соблюдать эпидемиологическую дисциплину в школах
Среда обитания
Сегодня, 11:18
Ответ чиновника: Если не «вплетать» деревья в провода, Челябинск может вообще остаться без растительности
Общество
Сегодня, 12:01
К концу недели сдадут первые три корпуса новой инфекционной больницы в Челябинске
Новости
Сегодня, 20:26
Общество
У южноуральцев появится новая возможность в осуществлении местного самоуправления
Сегодня, 19:32
Общество
В Челябинской области оборудовано еще сорок койко-мест для пациентов с ковидом
Сегодня, 18:13
Общество
В Челябинской области во время каникул пришкольные лагеря в очном режиме работать не будут
Сегодня, 17:52
Общество
В Челябинской области увеличат число мировых судей
Сегодня, 17:51
Политика
ЗСО Челябинской области передаст СФ полномочия по согласованию кандидатуры прокурора региона
Материалы рубрики
Сегодня, 20:26
Общество
У южноуральцев появится новая возможность в осуществлении местного самоуправления
Сегодня, 19:32
Общество
В Челябинской области оборудовано еще сорок койко-мест для пациентов с ковидом
Сегодня, 18:13
Общество
В Челябинской области во время каникул пришкольные лагеря в очном режиме работать не будут
Сегодня, 17:52
Общество
В Челябинской области увеличат число мировых судей
Сегодня, 17:01
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска и Еткуля
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика