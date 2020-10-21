В Челябинской области лечить пациентов с коронавирусом будут новым антибиотиком – моксифлоксацином. Об этом сегодня, 21-го октября, на брифинге сообщила первый заместитель главы региона Ирина Гехт.

«С учетом потребности в антибактериальных препаратах вчера поменяли приказ минздрава, внесли туда новый антибактериальный препарат, приобретение которого возможно сегодня. Это моксифлоксацин. Этот препарат находится в восьмом протоколе рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции. Антибиотик будет доступен как в аптечной сети, так и для бесплатной доставки нашим пациентам», - отметила Ирина Гехт.

Вчера, 20-го октября, вместе со представителями коммерческих аптек региональные власти проанализировали ситуацию с наличием в сети медицинских препаратов для лечения пациентов с коронавирусом, обсудили планы закупа.

«В принципе ситуация с антибиотиками стабильная, сегодня они еще есть в аптечной сети. Благодаря внесению изменений в приказ минздрава - внесению туда нового антибиотика, думаю, в течение этой недели закроем дефицит в аптеках», - сказала Ирина Гехт, добавив, что на госпитальных базах Челябинской области антибактериальные препараты имеются в достаточном количестве.