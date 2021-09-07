07.09.2021
В Челябинске контрольные прокаты российских фигуристов бесплатно посетят юные спортсмены
07.09.2021
Полицейским Магнитогорска пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного водителя
07.09.2021
Челябинские шахматисты стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований среди студентов
07.09.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч
07.09.2021
В Агаповском районе бывшего полицейского поймали пьяным за рулем
07.09.2021
В Челябинской области вырос экспорт продукции аграриев
В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85
06.09.2021
Летом этого года в Челябинской области родилось почти девять тысяч новых семей
02.09.2021
Лето 2021-го в Челябинской области оказалось богатым на двойняшек и тройняшек
04.08.2021
Южноуральцы называют дочерей шекспировскими именами
21.07.2021
В Челябинской области в красивую дату августа обещают свадебный бум
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021
Более 400 тысяч школьников Челябинской области приступят к занятиям в День знаний
01.09.2021