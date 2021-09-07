В Челябинской области мужчины меняют имена в 71 год, женщины – в 85

В Челябинской области за восемь месяцев этого года сменили имена тысяча 734 человек.

Чаще всего это были женщины (решили называться по-другому тысяча 289 представительниц прекрасной половины человечества) и 455 мужчин.

В числе пожелавших взять себе другое имя и 213 несовершеннолетних южноуральцев в возрасте от 14-ти до 18-ти лет.

Такую интересную статистику опубликовал государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

В числе сменивших имя жителей региона (согласно данным с января по август текущего года) – 71-летний мужчина и 85-летняя женщина. Это самый солидный возраст среди представителей обоих полов на момент регистрации перемены имени.

В госкомитете поясняют, что в соответствии с законодательством переменить имя, включающее в себя фамилию, собственно имя и (или) отчество вправе лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста. Перемена имени производится органом ЗАГС по месту жительства или по месту рождения. Несовершеннолетний может сменить имя только при согласии мамы и папы.

Перемена имени обойдется жителям региона в тысячу 600 рублей.