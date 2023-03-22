В Челябинской области на карантин по ОРВИ и гриппу закрыто три класса

В Челябинской области приостановлен учебный процесс в трех классах в трех школах в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

«По состоянию на 20 марта 2023 года учебный процесс приостановлен в трех классах двух общеобразовательных организаций», - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Две недели назад на карантине были три класса в трех школах, две недели назад - 89 классов в 47 общеобразовательных организациях и полностью две школы.

В целом ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинской области продолжает оставаться неблагополучной, за прошедшую неделю отмечен рост уровня заболеваемости.

Число заболевших ОРВИ и гриппом среди школьников 7-14 лет выросло на 9,2% (неделей ранее регистрировалось снижение на 22%). Пока уровень заболеваемости не превышает эпидемический порог.

Напомним, решение о карантине принимает руководитель учебного заведения в случае отсутствия 20% учеников и более по причине по заболевания гриппом, ОРВИ и коронавирусом.