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В Челябинской области начали работу медицинские призывные комиссии

Общество
Сегодня, 15:26
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области сегодня, 12 мая, в девять часов утра начали работу медицинские призывные комиссии. Об этом сообщил временно исполнящий обязанности военкома Южного Урала Андрей Максуров.

Как рассказал агентству "Урал-пресс-информ" начальник отдела призыва граждан на военную службу военкомата Челябинской области Андрей Пашкин, к настоящему моменту 49 призывных пунктов на территории региона (в том числе семь в Челябинске) приняли около 250-ти южноуральцев, подлежащих призыву на воинскую службу.

По его словам, призывные комиссии проводят связанные с призывом мероприятия, в том числе медицинское освидетельствование ребят, с соблюдением всех необходимых требований безопасности, включая регулярную дезинфекцию помещений. На всех призывных пунктах организованы барьерные посты и посты термометрии.

На областном сборном пункте "Челябинск-Южный" предусмотрено обязательное экспресс-тестирование призывников на коронавирус. Пока он пустует - первые отправки ребят запланированы на конец мая.

В весеннюю призывную кампанию 2020 года южноуральцев будут в основном отправлять на службу в соединения и части, дислоцированные на территории Челябинской области и соседних с ней регионов. В транспорте, который доставит будущих солдат российской армии к местам службы, будут обязательно проводить санитарную обработку в целях противодействия угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, до середины июля этого года Челябинская область должна направить на армейскую службу около трех с половиной тысяч призывников.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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