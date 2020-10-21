В Челябинской области названы муниципалитеты с наибольшим и наименьшим числом зараженных ковидом

В Челябинской области наибольшее число случаев новой коронавирусной инфекции отмечено в крупных городах региона, наименьшее – в сельских территориях и Карабаше.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 20 октября.

В пятерку городов Челябинской области, в которых зарегистрировано наибольшее число случаев коронавирусной инфекции Covid-19, входят крупные города региона и одно ЗАТО.

«Самая напряженная ситуация в крупных городах: Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Златоуст, Миасс», - рассказала Ирина Гехт. Большое число инфицированных зарегистрировано и в Снежинске (в этом ЗАТО заболевших больше, чем в другом закрытом городе - Озерске).

Особенностью закрытых территориальных образований является и больший процент бессимптомных случаев в общем числе заражений. «Там медсанчасти, свои лаборатории, там крупные предприятия, которые массово тестируют своих работников, - пояснила Ирина Альфредовна. - Там достаточно большое количество бессимптомных форм выявляется, то есть значительно больше, чем у нас, с учетом плотности проживания и объемов тестирования».

Меньше всего случаев ковида фиксируется в сельских территориях: в Уйском, Увельском районе. Чуть повыше уровень заболеваемости, но тоже значительно меньше среднеобластного показателя, фиксируется в Варненском и Чебаркульском районах. «Сельские территории у нас в виду отдаленности и более низкой плотности населения дают и меньшие риски по заражению», - отметила Ирина Гехт. Немного заболевших и в Карабаше (наименьший процент заражения среди городских округов).

Свои особенности есть и в закрытых атомных городах Челябинской области — там оказалось больше бессимптомников.