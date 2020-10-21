ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области названы муниципалитеты с наибольшим и наименьшим числом зараженных ковидом

Общество
Сегодня, 09:14
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова

В Челябинской области наибольшее число случаев новой коронавирусной инфекции отмечено в крупных городах региона, наименьшее – в сельских территориях и Карабаше.

Об этом сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 20 октября.

В пятерку городов Челябинской области, в которых зарегистрировано наибольшее число случаев коронавирусной инфекции Covid-19, входят крупные города региона и одно ЗАТО.

«Самая напряженная ситуация в крупных городах: Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Златоуст, Миасс», - рассказала Ирина Гехт. Большое число инфицированных зарегистрировано и в Снежинске (в этом ЗАТО заболевших больше, чем в другом закрытом городе - Озерске).

Особенностью закрытых территориальных образований является и больший процент бессимптомных случаев в общем числе заражений. «Там медсанчасти, свои лаборатории, там крупные предприятия, которые массово тестируют своих работников, - пояснила Ирина Альфредовна. - Там достаточно большое количество бессимптомных форм выявляется, то есть значительно больше, чем у нас, с учетом плотности проживания и объемов тестирования».

Меньше всего случаев ковида фиксируется в сельских территориях: в Уйском, Увельском районе. Чуть повыше уровень заболеваемости, но тоже значительно меньше среднеобластного показателя, фиксируется в Варненском и Чебаркульском районах. «Сельские территории у нас в виду отдаленности и более низкой плотности населения дают и меньшие риски по заражению», - отметила Ирина Гехт. Немного заболевших и в Карабаше (наименьший процент заражения среди городских округов).

Свои особенности есть и в закрытых атомных городах Челябинской области — там оказалось больше бессимптомников.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина, Евгения Александрова
Отправить новость
Сегодня, 00:39
В Челябинской области продолжают расширять коечный фонд для лечения пациентов с ковидом
Сегодня, 00:37
В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация по коронавирусу
Вчера, 23:04
В Челябинской области пять роддомов перепрофилированы под ковидные базы
Вчера, 21:31
В Челябинске приостановят диспансеризацию ради обзвона отложенных звонков в поликлиниках
Вчера, 18:19
Продолжительность осенних каникул в школах Челябинской области увеличили в два раза
Вчера, 18:00
Предприимчивые южноуральцы решили заработать на ковиде
Вчера, 16:53
«Мой толстый друг» в Магнитогорске больше не утверждает, что любители пива живут сто лет
Вчера, 15:36
Компания «Интерсвязь» переходита на бесконтактную систему работы с клиентами
Вчера, 15:33
Юрист из Челябинска прошла в финал конкурса красоты «Мисс Офис-2020»
Вчера, 15:19
Как оформить кредит малому бизнесу: правила и условия
Общество
Сегодня, 09:32
Далеки от реальности?
Депутаты Златоуста просят губернатора посодействовать в размещении ковидного госпиталя в больнице РЖД
Общество
Вчера, 18:19
Продолжительность осенних каникул в школах Челябинской области увеличили в два раза
Новости
Сегодня, 09:48
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21 октября
Сегодня, 08:56
Среда обитания
Четвероногим обитателям Таганая доставили «на дом» вакцину от бешенства
Сегодня, 00:56
Общество
В Челябинской области установили рекорд по числу проведенных КТ
Сегодня, 00:39
Общество
В Челябинской области продолжают расширять коечный фонд для лечения пациентов с ковидом
Сегодня, 00:37
Общество
В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация по коронавирусу
Материалы рубрики
Сегодня, 09:48
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 21 октября
Сегодня, 00:56
Общество
В Челябинской области установили рекорд по числу проведенных КТ
Сегодня, 00:39
Общество
В Челябинской области продолжают расширять коечный фонд для лечения пациентов с ковидом
Сегодня, 00:37
Общество
В Челябинской области сохраняется напряженная ситуация по коронавирусу
Вчера, 21:31
Общество
В Челябинске приостановят диспансеризацию ради обзвона отложенных звонков в поликлиниках
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика