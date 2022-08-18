В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации

В Челябинской области предостаточно желающих участвовать в специальной военной операции на добровольной основе в составе именных батальонов «Южноуралец» и «Южный Урал». Больше всего кандидатов – из Челябинска. Среди желающих есть те, кто в качестве добровольцев ранее уже принимал участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сегодня, 18-го августа, на пресс-конференции в редакции «АиФ-Челябинск» по теме набора контрактников на военную службу в именные подразделения для участия в спецоперации заявил первый заместитель министра общественной безопасности региона Владимир Гусак.

«Комплектование идет полным ходом. Желающих предостаточно. Правда, с учетом жесткого отбора многие отсеиваются на предварительном этапе. Первая (и большая) часть батальона «Южноуралец» уже находится на стадии боевого слаживания на полигоне «Мулино» в Нижегородской области. Период боевого слаживания закончится в ближайшее время, и бойцы отбудут к месту выполнения боевой задачи», - отметил Владимир Гусак.

При этом, по его словам, процесс комплектования продолжается и имеет некий непрерывный характер.

«Первый батальон, резерв Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, – 253 человека; второй, резерв командующего Центральным военным округом, – 261», - напомнил Владимир Гусак.

Что касается требований к добровольцам, желающим пополнить ряды именных батальонов, - они такие же, как при наборе кандидатов на военную службу по контракту. Как сообщил начальник отдела мобилизации военного комиссариата Челябинской области полковник Кирилл Солодовник, кандидат должен быть годен к выполнению поставленных задач по состоянию здоровья, не иметь судимостей, иметь желание служить и хорошо понимать, для чего он заключает контракт.

«Если брать возрастную планку, то сейчас командование дает нам разрешение набирать кандидатов до 60-ти лет, если по состоянию здоровья они действительно годны к службе, чувствуют в себе силы выполнять боевые задачи. Работа с кандидатами старше 50-ти лет ведется индивидуально», - отметил Кирилл Солодовник. Он добавил, что в часть боец направляется после оформления личного дела и сбора всех необходимых документов.

Полковник подчеркнул, что кандидаты с серьезным уголовным прошлым в качестве добровольцев-контрактников не рассматриваются. Если же за плечами у желающего попасть в именной батальон – какие-то мелкие нарушения закона (например, судебный штраф), он имеет шанс попасть в именной батальон (каждый случай рассматривается индивидуально), но только если уже ответил за содеянное в соответствии с действующим законодательством.

Владимир Гусак добавил следующее: «К лицам, в свое время осужденным за преступления небольшой и средней тяжести и имеющим погашенную или снятую судимость, - индивидуальный подход. Такие кандидаты тщательно изучаются, прежде чем по ним принимается какое-либо решение».

При этом замминистра отметил, что тесно общается с ГУФСИН России по Челябинской области и знает, что очень многие осужденные, отбывающие наказание в настоящее время, готовы были бы принять участие в специальной военной операции.

«Вот там точно желающих много», - сказал Владимир Гусак.

Кирилл Солодовник, продолжив говорить о кандидатах на службу в именных батальонах, отметил, что в основном это мужчины среднего возраста, после 35-ти лет, «то есть уже состоявшиеся, зрелые люди». Есть среди добровольцев и совсем молодые парни (набор ведется с 18-ти лет).

Временно исполняющий обязанности начальника пункта отбора граждан по контракту майор Евгений Сорокин уточнил, что 70 процентов кандидатов – южноуральцы в возрасте от сорока до пятидесяти лет.

«Чтобы быть зачисленными в батальоны, кандидаты должны обладать хорошим физическим и психическим здоровьем», - подчеркнул Евгений Сорокин.

Кирилл Солодовник добавил, что при наборе в батальон «Южноуралец», в первую очередь, приветствуются специалисты связи, водители – узкие специалисты, которых за несколько недель боевого слаживания этим профессиям не научишь. В батальон «Южный Урал», в первую очередь, набирают пехоту - танкистов, разведчиков (представителей так называемых сухопутных специальностей).

«А рассматриваем мы всех кандидатов, никого не отфутболиваем, будь то летная специальность, ВДВ либо моряки – без разницы», - сказал Кирилл Солодовник.

Во время боевого слаживания бойцы именных батальонов обеспечены трехразовым горячим питанием. На период их перемещения в зону специальной военной операции они будут обеспечены сухпайками.