В Челябинской области откорректируют закон «О земельных отношениях»

В Челябинской области будут внесены поправки в закон «О земельных отношениях», направленные на развитие туриндустрии в регионе. Предлагается предоставлять без торгов земельные участки в целях реализации инвестиционных проектов по созданию объектов туризма.

Соответствующий законопроект, внесенный губернатором Алексеем Текслером, рассмотрели депутаты на заседании комитета Законодательного собрания по экономической политике и предпринимательству в среду, 22 сентября.

Проект закона разработан на основании рекомендаций Законодательного Собрания о возможности предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области или муниципальной собственности, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов в целях реализации инвестиционных проектов по созданию объектов туристской индустрии.

Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено определение понятий «объекты социально-культурного назначения» при реализации региональных полномочий по предоставлению земельных участков без проведения торгов в целях размещения таких объектов, что приводит к неоднозначной классификации объекта в рамках реализации инвестиционного проекта.

В законопроекте предлагается действующие критерии соответствия объектов социально-культурного назначения дополнить критерием отнесения объектов к объектам образования и науки, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, искусства и туризма.

Таким образом, законопроектом предусматривается возможность предоставления земельных участков без проведения торгов в целях реализации инвестиционных проектов по созданию объектов туризма, а также будет устранена неоднозначность классификации «объектов социально-культурного назначения».