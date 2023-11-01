В Челябинской области отмечен уверенный рост объемов жилья

Контрольно-счетная палата Челябинской области отмечает уверенный рост объемов жилья в регионе, приводя данные на первое октября текущего года.

В период с января по сентябрь 2023 года на Южном Урале введено 1625,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 5,6 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В рейтинге субъектов УрФО по общему объему ввода жилья Челябинская область находится на третьем месте. Лидирует в данном рейтинге Тюменская область, вторую позицию занимает Свердловская.

Среди муниципальных образований региона лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем-сентябрем 2022 года) являются Саткинский, Брединский, Кизильский, Кусинский и Октябрьский муниципальные района.

Сокращение ввода жилья наблюдается в Златоусте, Чебаркуле, Еткульском, Варненском и Троицком муниципальных районах.

Как отмечают в КСП региона, объем жилищного строительства является целевым показателем регионального проекта «Жилье». На текущий год его значение для Челябинской области установлено на уровне 1750 тысяч квадратных метров. С большой вероятностью этот показатель к концу года будет перевыполнен.