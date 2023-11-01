В Челябинской области отмечен уверенный рост объемов жилья

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В День народного единства, четвертого ноября, в челябинском парке им. Ю.А. Гагарина состоитс
01.11.2023

Большой южноуральский хоровод устроят в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Депутаты Челябинской городской Думы согласовали инвестиционную программу МУП «ЧКТС» на 2024 год.
31.10.2023

В Челябинске утверждена инвестиционная программа МУП «ЧКТС» на 2024 год
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в ноябре состоятся юбилейные (десятые) областные Рождественские чтения – региональны
31.10.2023

В Челябинске состоятся юбилейные Рождественские чтения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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31.10.2023

Озеро Тургояк сделают доступным для всех по решению суда
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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31.10.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.11.2023

Экс-директор муниципального учреждения Троицка получил условный срок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.10.2023

Консультация юриста: можно ли выходить на подработку к своему работодателю, как это должно оплачиваться?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы
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31.10.2023

В Челябинске завершены основные работы на путях у трамвайного депо №1
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинской области отмечен уверенный рост объемов жилья

Контрольно-счетная палата Челябинской области отмечает уверенный рост объемов жилья в регионе, приводя данные на первое октября текущего года.

В период с января по сентябрь 2023 года на Южном Урале введено 1625,1 тысячи квадратных метров жилья, что на 5,6 процента превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В рейтинге субъектов УрФО по общему объему ввода жилья Челябинская область находится на третьем месте. Лидирует в данном рейтинге Тюменская область, вторую позицию занимает Свердловская.

Среди муниципальных образований региона лидерами по динамике ввода жилья (в сравнении с январем-сентябрем 2022 года) являются Саткинский, Брединский, Кизильский, Кусинский и Октябрьский муниципальные района.

Сокращение ввода жилья наблюдается в Златоусте, Чебаркуле, Еткульском, Варненском и Троицком муниципальных районах.

Как отмечают в КСП региона, объем жилищного строительства является целевым показателем регионального проекта «Жилье». На текущий год его значение для Челябинской области установлено на уровне 1750 тысяч квадратных метров. С большой вероятностью этот показатель к концу года будет перевыполнен.

 

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31.10.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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31.10.2023 16:56

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31.10.2023 16:46

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Исключить дефекты металлопроката ММК поможет машинное зрение

27.10.2023 09:35

Нацпарк «Таганай» ищет добровольцев для помощи птицам

27.10.2023 08:53

Сотрудники ГУФСИН взяли шефство над челябинским приютом для животных «Друг»