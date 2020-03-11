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Пополни историю

В Челябинской области отметили профессиональный праздник хранители старины

Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Сегодня, 09:41
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области вчера, десятого марта, хранители старины отметили профессиональный праздник - День архивов России.

В 2020-м году исполняется 300 лет со дня утверждения императором Петром I генерального регламента, или устава, - первого в России общегосударственного правового акта, определившего основы организации архивного дела в стране.

В праздничный день в стенах объединенного государственного архива региона стартовала ежегодная традиционная акция (проводится уже в 17-й раз) "Пополни историю", посвященная по случаю приближающегося 75-летия Победы военному времени.

Жители Челябинска в течение всего дня приносили архивистам фотографии, документы, награды участников Великой Отечественной войны, их письма с фронта, а также одежду, обувь и различные предметы быта тех лет. В общей сложностью бесценной памятью о своих близких поделились более двух десятков челябинцев - переданные ими вещи теперь находятся в надежных руках архивистов.

Известная российская поэтесса Наталья Рубинская принесла фотографии и предметы военного времени, поделилась с госархивом Челябинской области собственным стихотворным творчеством и творчеством сына.

Заместитель председателя совета общественой организации "Память сердца" Анатолий Котляренко подарил архиву воспоминания детей погибших защитников Отечества - все семь уже изданных книг, написанных потомками южноуральских фронтовиков.

"Сначала мы объявили акцию среди сотрудников архива. Заведующая отделом публикации и научного использования документов Елена Турова принесла гимнастерку своего отца-фронтовика, чудом сохранившуюся. Вообще нередко бывает такое, что какая-то памятная вещь у людей лежит где-нибудь в кладовке, а они и не знают. Потом начнут, например, ремонт делать, находят и выбрасывают. А ведь это ценности, передающие дух времени, которого уже никогда не будет. Такие вещи необходимы архивам, музеям - память должна быть сохранена", - отмечает ведущий археографав государственного архива Челябинской области Елена Рохацевич.

По ее словам, иногда люди, приносящие что-то в архив, расстаются с памятью легко, бывает - трудно, но все-таки расстаются.

"Однажды к нам пришла очень пожилая женщина. Сказала, что хочет отдать в архив ордена и медали своего мужа. Мы ей говорим: "Может, лучше оставите себе? Внукам расскажете, покажете, они сохранят. Челябинка ответила, что ее внук хотел орден деда продать, поэтому и решила, что лучше передаст награды мужа нам", - вспоминает Елена Рохацевич.

Большую ценность представляют и письма с фронта. Их архивисты тоже бережно хранят. Здесь есть целая лаборатория реставрации с дорогостоящим оборудованием, где могут, например, нарастить утерянные фрагменты бумаги. Письма и другие документы находятся с специальном помещении с определенной температурой и влажностью.

В первый день акции, посвященной Великой Победы, на хранение в областной архив были переданы письма с фронта Павла Никифирова, героически погибшего на войне. Читать их очень интересно и грустно. Молодой солдат, проявляя мужество и отвагу на полях сражений, домой не вернулся - его жизнь оборвалась в 43-м.

Также десятого марта в областном архиве открылась выставка фотографий военного корреспондента газеты "Челябинский рабочий" Николая Чижа, посвященная истории создания и боевому пути 63-й гвардейской челябинской танковой бригады 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса. В недалеком будущем жители и гости Челябинска смогут увидеть уникальные снимки на Кировке.

 

Автор: 
Евгения Александрова
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Объединённый государственный архив Челябинской области
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