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В Челябинской области пациентов с диабетом возьмут под особый контроль

Общество
Сегодня, 14:10
Автор: 
Олеся Денисова

Лекарства по рецептам для пациентов Челябинской области будут выписывать в дистанционном режиме. Пациентов с диабетом возьмут на особый контроль.

«Отработали алгоритм с минздравом по рецептурным лекарствам, они будут выписываться в дистанционном режиме, - сообщила на брифинге первый заместитель губернатора Ирина Гехт. - Пациенты с диабетом взяты под особый контроль, поскольку в группе риска».

По словам Ирины Альфредовны, сотрудники медицинских страховых организаций, которые ранее отрабатывали диспансеризацию, будут контролировать состояние здоровья пожилых людей через обзвон. В случае ухудшения самочувствия их подопечных, они будут организовывать выезд бригады медиков и доставку необходимых лекарств.

Напомним, во всех комплексных центрах социального обслуживания работают телефоны «горячих линий» для граждан старше 60 лет (список телефонов). Звонки принимаются в 8 часов 30 минут до 16 часов.

На горячую линию, которая открыта минсоцем региона, можно позвонить в любое время суток. Телефон - 8-912-806-84-96. «В регионе на горячей линии минсоца работают почти три тысячи соцработников. С каждым позвонившим отрабатывается частота доставки продуктов», - уточнила Ирина Гехт. Услуга по доставке – бесплатная.

По ее словам, накануне, на горячую линию обратилось 11 тысяч 700 южноуральцев. Пожилые люди оставили 970 заявок на доставку продуктов и предметов первой необходимости, оплату жилищно-коммунальных услуг. Большая часть заявок – 940 – уже отработана.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Ирина Гехт
Челябинск
диабет
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