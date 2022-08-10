В Челябинской области пациенты с «травмой ныряльщика» установили печальный рекорд

На Южном Урале пациенты с «травмой ныряльщика» установили печальный рекорд. Несмотря на календарное окончание купального сезона, в Челябинскую областную клиническую больницу продолжают поступать пациенты с переломами и ушибами позвоночника в области шеи.

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, человеческий позвоночник - очень хрупкий инструмент, поэтому повредить его можно даже ударом об воду. Последствия такой травмы непредсказуемы. Ежегодно за лето в среднем 15 южноуральцев становятся жертвами собственной беспечности. В этом году только за текущую неделю на койках реанимации с такой проблемой оказалось сразу шестеро мужчин трудоспособного возраста - от 23 до 53 лет.

Алексей Рощин из села Миасское рассказал следующее: «Поехали отдыхать с семьей на озеро Тургояк, купались в субботу весь день. На следующий день решили перед отъездом поплавать. Купался я в том же самом месте, буквально в паре метров в сторону сделал нырок и попал головой в одно из колес, которые были установлены как ограждения от детей, и пошел на дно. Я вообще, если честно, думал, все. Но как-то нашел в себе силы подняться. Конечно, жутко стало».

Правой ногой Алексей смог оттолкнуться в сторону берега. Жена и друг вытащили пострадавшего на берег, зафиксировали, под шею подложили скрученное полотенце, вызвали скорую. Левая сторона тела полностью онемела. В миасской больнице сделали снимок и сказали, что сломан пятый шейный позвонок. В ЧОКБ пациента привезли с гемиплегией (полная потеря возможности произвольных движений (паралич) в ноге и руке с одной стороны тела), с выраженной неврологической симптоматикой, сразу доставили в оперблок, хирургическое вмешательство длилось более трех часов.

По словам Натальи Малухиной, для Алексея все сложилось хорошо. Его и доставили в областную больницу быстро, и прооперировали удачно. Алексею - 35 лет, вместе с женой воспитывает двоих детей - десяти и 12-ти лет, трудится мебельщиком.

Заведующий отделением нейрохирургии ЧОКБ, главный нейрохирург минздрава Челябинской области Сергей Пашнин отметил: «К сожалению, из года в год, каждое лето, такие пациенты к нам поступают обязательно. Как только прогревается вода, у всех начинается купальный сезон, а у нас - сезон ныряльщиков. Часто это случается, когда ныряют в алкогольном опьянении и получают серьезную травму - травму шейного отдела позвоночника и спинного мозга. В большинстве случаев это приводит к глубокой инвалидизации. Очень часто эти пациенты становятся неподвижными до конца жизни».

Запланировать такие происшествия нереально. Нейрохирургам приходится вставать к операционному столу в любое время суток. Потому что освобождать спинной мозг и стабилизировать сломанные позвонки необходимо как можно быстрее. Чем больше пройдет времени с момента травмы, тем меньше у пациента шансов восстановиться и вернуть утраченные функции. Во время операции специалисты используют специальные стабилизирующие системы из титана. Двух одинаковых травм не бывает, поэтому каждая операция имеет свои особенности.

Если при первоначальном обследовании выясняется, что спинной мозг не задет, то отломками позвоночника занимаются травматологи. Такие пациенты легче реабилитируются и после операции полностью выздоравливают. При повреждении спинного мозга и нервной системы даже при удачно проведенной операции некоторые симптомы (онемение, слабость, тремор) могут сохраняться у пациента до конца жизни. Те, кому не повезло, остаются инвалидами или погибают.