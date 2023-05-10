В Челябинской области планируют создать мемориальные захоронения воинов

На территории Челябинской области предлагается создать воинские мемориальные кладбища, где могли бы проводить захоронения погибших при исполнении воинских обязанностей и организовывать патриотические мероприятия для граждан в памятные даты.

С такой инициативой обратился к губернатору Алексею Текслеру ветеран боевых действий, участник афганской войны, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Углев.

Предложение прозвучало в ходе встречи Алексея Текслера с военнослужащими разных поколений, которая состоялась девятого мая в резиденции губернатора.

Сергей Углев предложил главе региона создать мемориальные захоронения воинов в области в целях сохранения памяти о ратных подвигах воинов. Там можно будет хоронить тех, кто погиб при исполнении воинских обязанностей (при согласии родственников). В этим местах можно будет проводить мемориальные и патриотические мероприятия. Сейчас их проводят на обычных кладбищах.

Алексей Текслер поддержал эту инициативу. Глава региона сообщил, что работа в этом направлении уже ведется с администрацией Челябинска. В областном центре уже определено место мемориала.

В настоящий момент на территории Челябинска нет действующих воинских кладбищ. городской черте Челябинска расположено пять крупных кладбищ, на которых возможны новые захоронения. На старых кладбищах города разрешено захоранивать родственников к ранее усопшим.

В Челябинске, где в годы войны размещалось 10 госпиталей, хоронили умерших от ран воинов на Лесном кладбище. В 1975 году там был сооружен мемориал «Память». Братская могила умерших от ран в годы войны бойцов есть и на Успенском кладбище. В 1975 году был установлен памятник «Воин-победитель». «Солдат с автоматом» был изготовлен из кованой меди. Потом его заменили на бетонную скульптуру.

В Магнитогорске в годы войны размещались несколько госпиталей. Воинов, умерших от ран, хоронили на Левобережном городском кладбище. В 1976 году на этом месте открыт мемориальный комплекс «Братские захоронения умерших в госпиталях Магнитогорска воинов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

В Троицке братские могилы воинов находятся в юго-западной части Дмитриевского кладбища.

В Чебаркуле есть кладбище ветеранов войны, предназначенное для захоронения участников Великой Отечественной войны, а братские могилы воинов – в Чебаркуле, Верхнем Уфалее, Кыштыме, Златоусте.