В Челябинской области подорожали шесть социально значимых продуктов

В Челябинской области за две предыдущие недели подорожали шесть из 14 социально значимых продуктов, цены на которые мониторит Минсельхоз. Наибольшее повышение цены отмечено на яйцо, хлеб и молоко.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-анализа, проведенного Контрольно-счетной палатой региона за период с 25 октября по восьмое ноября 2022 года.

«Из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов восемь позиций показали снижение цен, девять позиций выросли за последние две недели», - отметили в КСП.

Повышение цен за две недели отмечено на яйцо куриное - +2,67% за 10 штук (+1,67 рубля), на хлеб – на 1,03% (+0,45 рубля), молоко 2,5-3,2 процента жирности – на 0,54% (+ 0,36 рубля за литр молока в пленке), масло сливочное (+0,51% за 0,2 килограмма), на говядину (+0,23% за килограмм), муку пшеничную (+0,04% за килограмм).

За этот же период снизилась цена на капусту белокочанную – на 3,95% (минус 0,68 рубля за килограмм), на крупу гречневую–ядрицу – на 3,16% (минус 3,66 рубля), масло подсолнечное - на 2,20% (минус 2,63 рубля).

Подешевели также сахар (сокращение на 1,30%), картофель (минус 1,03%), соль поваренная – (минус 1,01%), свинина – (минус 0,99%) и куры охлажденные и мороженные – (минус 0,30% за килограмм).

Данные для анализа КСП предоставлял минсельхоз по ценам из торговых сетей Пятёрочка, Магнит, Спар, Ашан.