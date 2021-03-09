В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%

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В Челябинской области потребительские цены за февраль выросли на 5,7%

За два месяца 2021 года потребительские цены в Челябинской области выросли на 1,5% по сравнению с декабрем 2020 года, по отношению к февралю 2020 на +5,7%.

Об этом сообщает телеграм-канал КСП региона.

Наибольший рост отмечен на продовольственные товары - в январе-феврале стоимость этой категории товаров выросла на 2,2%.

Больше всего подорожала плодовощная продукция (плюс 10,6%). При этом цена на сахар за два месяца сократилась на -2,4%.

Цены на непродовольственные товары увеличились за два месяца текущего года на +1,1%.

Меньше всего за январь-февраль выросли цены на услуги – плюс 0,8%.

«Целевой ориентир Банка России по годовой инфляции – плюс 4%. При складывающихся темпах инфляции, не исключено, что регулятором будет принято решение об ужесточении денежно-кредитной политики и увеличении ключевой ставки, которая с июля 2020 года сохраняется на уровне плюс 4,25%», - подчеркивает КСА региона