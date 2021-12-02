В Челябинской области повысили пособие при рождении ребенка

С первого декабря в Челябинской области увеличили размер регионального пособия, выплачиваемого семьям при рождении ребенка.

Единовременная выплата составит шесть тысяч рублей независимо от очередности рождения ребенка в семье.

Напомним, до настоящего момента семья в Челябинской области при рождении первого ребенка получала две тысячи рублей, на второго – три тысячи рублей, на третьего – четыре тысячи, на четвертого – пять тысяч, на пятого и последующих детей - шесть тысяч. В новом размере пособие будет назначаться на детей, рожденных с первого декабря

Помимо увеличения размера пособия, упрощается и процедура его назначения. Документы для его оформления можно подать в органы социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, а также через единый портал государственных и муниципальных услуг. Выплата предоставляется независимо от дохода семьи.

Кроме того, предусмотрена индексация размера регионального единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с коэффициентом, устанавливаемым законом Челябинской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Выплата будет индексироваться, начиная с первого января 2023 года