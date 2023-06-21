Минтруд подготовил поправки о сохранении пособий по уходу за ребенком при выходе мамы на работу

Министерство труда и социальной защиты России разработало поправки в законодательство, сохраняющие пособия по уходу за ребенком до полутора лет для матерей, которые выходят на работу во время декретного отпуска.

Как отмечают в пресс-службе ведомства, на сегодня, согласно Трудового кодекса, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивается только в том случае, если родитель, будучи в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный день.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ-2023, предложил расширить меры социальной поддержки семей – выплачивать пособия на детей весь назначенный период, независимо от увеличения дохода семьи.

Подготовленные Минтрудом поправки предусматривают возможность полного сохранения выплат при досрочном выходе женщины на работу т.

«Пособие по уходу за ребенком до полутора лет - это страховая выплата, размер которой зависит от зарплаты матери за два года, предшествующих году рождения ребенка, - отметил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. - Поправки, разработанные по поручению Президента, позволят сохранять такие выплаты за родителями даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день».

Кроме того, по его словам, в период декретного отпуска можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям. «Гарантии, связанные с сохранением рабочего места у прежнего работодателя, останутся неизменными», - пояснил Котяков.

В 2022 году ежемесячное пособие по уходу за ребенком получали почти 1,7 миллиона человек, из них 8,4% (почти 142,5 тысячи человек) работали на условиях неполного рабочего времени.