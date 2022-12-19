Утвержден порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин

С первого января 2023 года в России вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Его смогут получать беременные женщины, вставшие на учёт в ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет.

Правительство утвердило порядок назначения и выплаты единого пособия на детей и для беременных женщин. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Новое пособие объединит ряд действующих мер социальной поддержки нуждающихся семей. В каждом случае средства будут предоставляться адресно, с учетом индивидуального положения.

«Поддержку получат родители, которые воспитывают порядка десяти миллионов детей», – подчеркнул Михаил Мишустин .

Выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Как рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, размер пособия на детей будет дифференцирован в зависимости от финансового положения семьи и составит 50, 75 или 100% регионального детского прожиточного минимума. В среднем по стране он составит от семи тысяч до почти 14 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, благодаря введению единого пособия унифицируются правила назначения выплат на детей до трёх лет. «Это позволит получать такие выплаты всем нуждающимся семьям вне зависимости от очередности рождения ребенка», - уточнила Голикова. Раньше такая мера поддержки назначалась на первого ребёнка, а в ряде регионов – на третьего и последующих детей.

Размер выплаты беременным будет достигать 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного гражданина. В среднем составит от 7,8 тысячи до 15,6 тысячи рублей. Сейчас будущие мамы получают только 50% прожиточного минимума.

Также вне зависимости от очерёдности рождения ребёнка родители смогут оформить выплату из материнского капитала, которая составляет один прожиточный минимум на ребёнка в месяц. При этом семья будет одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала. Раньше такую выплату можно было оформить только на второго ребёнка.

При введении единого пособия предусматривается переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. При этом родители детей в возрасте до трёх лет, рождённых до 31 декабря 2022 года включительно, вправе получать выплаты по старым правилам до наступления трёхлетнего возраста ребёнка.

Подать заявление на получение пособия можно в электронном виде на портале госуслуг (с 28 декабря), при личном визите в МФЦ или отделение Фонда пенсионного и социального страхования (Социального фонда России) – с девятого января 2023 года.

Первые выплаты поступят уже во второй половине января.

Также граждане могут сохранить за собой право на уже имеющиеся меры поддержки или перейти на единое пособие.