В Челябинской области помогают не только малообеспеченным семьям

В 2022 году региональную выплату на второго ребенка оформили почти три тысячи жителей Челябинской области.

Выплата предоставляется на вторых детей, рожденных или усыновленных в период с первого января 2022 года по 30 ноября 2024 года, при этом среднедушевой доход семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума для трудоспособного населения (с 01.01.2023 г. – 29 932 рубля).

По данным министерства социальных отношений Челябинской области в 2022 году региональная выплата на второго ребенка была прнаправлена родителям 2996 детей на общую сумму 129,6 млн рублей. Первоначально выплата предоставлялась только малоимущим семьям, однако в августе по поручению губернатора Алексея Текслера критерий нуждаемости семьи был изменен, благодаря чему финансовую помощь смогли получить больше южноуральских семей.

«Немаловажно, что региональная выплата не вошла в новое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, то есть эти меры социальной поддержки можно оформить одновременно, – отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. - Мы видим востребованность регионального пособия на второго ребенка, в связи с чем финансирование на 2023 год увеличено».

С первого января 2023 года размер выплаты составляет 7070 рублей (50% от величины прожиточного минимума на ребенка). Планируется, что в 2023 году пособие получат две тысячи семей, на эти цели в областном бюджете предусмотрено порядка 165 миллионов рублей.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или МФЦ. Большинство документов, для оформления пособия, сотрудники соцзащиты соберут самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.

Решение о назначении выплаты принимается в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Сроки могут быть продлены на 20 рабочих дней при непоступлении необходимых документов или сведений, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного взаимодействия. Если подать заявление в течение трех месяцев со дня рождения ребенка, то пособие будет назначено с даты рождения, если позднее, – то с даты подачи заявления. Выплата производится не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем её назначения, а далее ежемесячно до 26 числа включительно. Подробнее о пособии ЗДЕСЬ.