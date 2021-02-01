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В Челябинской области привито от ковида почти 16 тысяч жителей

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В Челябинской области привито от ковида почти 16 тысяч жителей

В Челябинской области поставили прививку против коронавирусной инфекции COVID-19 почти 16 тысяч жителей.

Как рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге первого февраля, на прошлой неделе в четверг, 28 января, в регион поступило 14 тысяч 400 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ). В пятницу и субботу препарат был в муниципалитеты и началась вакцинация.

«На утро сегодняшнего дня было привито 15 тысяч 815 человек. И сегодняшний день, я думаю, еще добавит нам значительное количество людей, которые пройдут эту процедуру», - рассказала Ирина Гехт.

«В ближайшее время в регионе ожидают поступление следующей партии вакцины. «Я надеюсь, производство увеличивается и количество вакцины будет достаточно для всех желающих», - добавила Ирина Альфредовна.

Всего на данный момент в регион поступило 26 тысяч 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Плюс в сентябре была пилотная партия - 42 дозы. До конца февраля область планирует получить около 150 тысяч доз.

В регионе открыто порядка 60 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.