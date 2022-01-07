В Челябинской области продлили до полуночи ограничение для движения транспорта на М-5

В Челябинской области сохраняются неблагоприятные погодные условия, в связи с чем было принято решение о продлении введенного ранним утром ограничения на движение на участке федеральной трассы М-5 «Урал».

«Введенное сегодня утром ограничение на участке с 1548 по 1796 (от города Аша до развязки на город Чебаркуль) автодороги федерального значения М5 «Урал» продлено до 24 часов седьмого января 2022 года», - сообщает ГИБДД Челябинской области.

Госавтоинспекция рекомендует по возможности отказаться от дальних поездок в указанном направлении.

По данным Челябинского Гидрометцентра, седьмого января на территории Челябинской области ожидается сильный снег, переходящий в мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега на провода, метели, на дорогах сильная гололедица.

Как сообщает миндортранса, сегодня днём на региональных трассах работают 176 единиц техники: 18 автомобилей «Урал – Тройка», 86 КДМ, 46 навесных снегоочистителей, 26 автогрейдеров.

В случае необходимости звоните на телефоны «01», «101», «112» или в ЕДДС вашего муниципального образования.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных автодорогах водители могут обратиться в круглосуточную диспетчерскую миндортранса по телефону 8 (351) 237-88-92.

О нештатных ситуациях на федеральных автодорогах в Челябинской и Курганской областях можно сообщить по телефону Дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.