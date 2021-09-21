21.09.2021
Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя
21.09.2021
С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»
21.09.2021
В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
21.09.2021
Прокуратура Усть-Катава заставила чиновников взяться за ремонт дорог
21.09.2021
Пожарные Копейска стали бронзовыми призерами международных соревнований
21.09.2021
Челябинские спасатели вытащили собаку из колодца
В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ
20.09.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто 428 классов, по ковиду – 12
17.09.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыт 371 класс, по ковиду – 13
15.09.2021
В Челябинской области число классов на карантине по ОРВИ выросло в 10 раз, по ковиду – в 4 раза
13.09.2021
В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто 14 классов, по ковиду – два класса
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021