В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

В Челябинской области продолжает увеличиваться число классов, отправленных на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«На карантин по ОРВИ закрыты 480 классов в 140 школах по области», - сообщили в минобрнауки. В понедельник, 20 сентября, не учились учащиеся 428 классов в 130 школах.

«Полностью закрыты на карантин по ОРВИ 15 школ, преимущественно сельских: в Агаповском, Аргаяшском, Увельском, Красноармейском, Чебаркульском, Троицком, Уйском муниципальных районах и Озерском городском округе», - уточнили в ведомстве.

В дошкольных учреждениях по причине острой респираторной вирусной инфекции не закрыта ни одна группа.

Кроме того, часть классов изолировано как контактные с заболевшим коронавирусом.

«По предписанию Роспотребнадзора по причине контакта с больным коронавирусом в семи школах региона девять классов не обучаются в стенах школы», - рассказали в минобрнауки. В понедельник прервали обучение учащиеся 12 классов в девяти школах.

В детских садах на изоляции как контактные с больным коронавирусом находится 16 групп (днем ранее также 16 групп).

По данным регионального минздрава, с начала учебного года официально подтвержден 61 случай ковида у школьников.

Родителям настоятельно советуют: Не нужно отправлять в школу заболевшего ребенка. Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять.

Напомним, согласно действующему алгоритму, класс отправляют на карантин в полном составе лишь после выявления 20% и более заболевших учеников. «Школьные занятия и посещение детьми дошкольных организаций приостанавливают на срок не менее семи дней (равен инкубационному периоду гриппа или ОРВИ). Срок может быть продлен», -уточнили в министерстве.