В Челябинской области продолжает расти естественная убыль населения.

Согласно данным за девять месяцев текущего года (за январь-сентябрь), опубликованным Челябинскстатом, в регионе родилось 25 тысяч 176 человек, а умерло сорок тысяч 840. Таким образом, разрыв между показателями рождаемости и смертности населения составил 15 тысяч 664 южноуральца.

За аналогичный период 2020-го года в Челябинской области появилось на свет 24 тысячи 800 человек, а скончалось 36 тысяч 405. Естественная убыль населения составила 11 тысяч 605 человек, что существенно ниже показателей нынешнего года (прирост смертности в текущем году составил четыре тысячи 435 человек).

Кроме того, в этом году в Челябинской области выросли показатели младенческой смертности. За девять месяцев 2021-го в регионе умер 101 ребенок в возрасте до года, а за аналогичный период 2020-го – 90 грудничков.