24.09.2022
В Челябинске члены участковых комиссий ездят на выездные голосования в сопровождении полицейских
24.09.2022
В Златоусте полицейский спас собаку, запертую пьющей хозяйкой на балконе
24.09.2022
Безопасности избирательных участков во время референдума в Челябинске уделяется повышенное внимание
24.09.2022
В Челябинской области продолжаются референдумы
23.09.2022
Сотрудники пенсионного фонда собрали подарки для воспитанников детских домов
23.09.2022
«Ростелеком» представит в Челябинске решение по автономной выработке тепла и электричества
В Челябинской области продолжаются референдумы
В 2023 году администрация Челябинска не собирается ставить столбики вдоль путей
23.09.2022
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022