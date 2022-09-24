В Челябинской области продолжаются референдумы

В Челябинской области продолжается голосование по референдуму для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о вхождении в состав России.

Сегодня, 24 сентября, члены комиссий референдумов выехали в город Сатка для предоставления возможности голосования гражданам ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, проживающих в городе и ближайших населенных пунктах. Выездные бригады работают в Ашинском, Катав-Ивановском, Кусинском, Саткинском, Уйском районах, а также в Златоусте, Миассе, Трехгорном и Усть-Катаве. Об этом сообщили в избирательной комиссии Челябинской области.

В Челябинске продолжают работать избирательные участки в ДК имени Колющенко, расположенном по адресу: ул. Доватора, 15. Там проголосовать можно очно.

По вопросам участия в референдуме гражданам необходимо обращаться в колл-центр зарубежных избирательных комиссий, работающих на территории Челябинской области: 8-351-727-71-06. Также работает бесплатный многоканальный телефон: 8-800-200-00-20.