В Челябинской области продвинули бизнес из «ЛуКошКа»

На Дне предпринимателя в Челябинской области вместе с IT-технологиями продвинули бизнес из «ЛуКошКа».

Участие в празднике производители натуральных продуктов приняли на площади перед ледовой ареной «Трактор» в столице Южного Урала. Фермерский шатер стал визитной карточкой малого сельского бизнеса. Новые продукты, новые направления развития – такие, как агротуризм, - реализуют фермеры и личные подсобные хозяйства.

Копчёный осётр, национальная татарская выпечка, уральский мёд, продукция перепелиной фермы, варенье из шишек, козий сыр – сельский бизнес штурмует новые направления агродеятельности и завоёвывает своего покупателя честным подходом, открытостью, глубокой связью с историческими корнями.

Вслед за предпринимателями с сельской пропиской фермерами становятся городские жители, которые находят в аграрной сфере возможности самореализации и творчества, организации нового семейного уклада.

Владимир Кошелев из Челябинска угощал гостей фермерского шатра козьим сыром со своей фермы в Аргаяшском районе. Рассказывает, что сначала занимался только тем, что готовил и реализовывал корма для фермеров, но в результате сам увлёкся фермерством. Сегодня на его ферме около двухсот голов коз и овец и двести голов сельскохозяйственной птицы. В апреле предприниматель подал заявку на регистрацию своего ЛПХ «ЛуКошКо» в системе «Меркурий», что подтвердит качество, безопасность, легальность продукции и позволит ему выйти на рынок. Кроме того, предприниматель активно развивает агротуризм.

«В 2008 году мы приобрели небольшой участок земли и начали с того, что косили сено и продавали его. Занялись этим, потому что у нас был шлейф кормозаготовительной техники. Потом посмотрели – место хорошее, там жить да жить. Начали развивать фермерское хозяйство, отстроились. Начали делать сыр, задекларировали его. Мы готовы поставлять товар в мелкие магазины. Коровьим молоком занимаются многие, а у нас более узкая ниша. Плюс мы решили развить такое направление, как агротуризм. У нас есть несколько домиков, где можно провести выходные и в будни приехать, пообщаться с животными, отдохнуть, зарядиться хорошим настроением, приобрести натуральные продукты, увидеть, как они производятся – делаем из всего своего. У нас хозяйство в чистом поле, между лесочками. Мы выкопали пожарный водоем, запустили рыбу - можно искупаться, порыбачить. Правда, есть проблемы с электричеством и дорогой», - рассказал предприниматель

По словам Владимира Бекешева, депутата областного Законодательного собрания, возможность региональной поддержки агротуризма в июне будет обсуждаться на очередном заседании аграрного комитета ЗСО, заместителем председателя которого он является. В совещании примет участие и министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. Сейчас фермеры готовят свои предложения.

Вопросы продвижения продукции и расширения рынков сбыта фермерам помогают решать в центре компетенций в сфере сельхозкоопераций и поддержки фермеров «Мой бизнес». По словам руководителя центра Елены Азаровой, в регионе разработан ряд программ в помощь начинающим предпринимателям.

Так, фермеры могут получить бесплатную консультацию по вопросам господдержки и помощь в оформлении документов. Индивидуальный подход к развитию бизнеса потребует вложения собственных средств, но будет уже более эффективным. Сельские предприниматели активно принимают участие в программе «Готовый продукт», которая стартовала с прошлого года и реализуется на средства регионального бюджета.

«ЛПХ «ЛукОшКо» - участник нашей программы «Готовый продукт», которая позволяет для каждого производителя подобрать комплекс мероприятий на развитие его бизнеса. В ней мы отходим от массового обучения, а уже в индивидуальном порядке ведем фермеров, чтобы от уровня товарного ЛПХ, например, они вышли на уровень производителя либо от сырьевого производства перешли к переработке. Если требуется консультация технолога, то мы найдём нужного специалиста. Если требуется посчитать себестоимость, точку безубыточности, поработаем в этом направлении. Составляются маркетинговый план, план сбыта продукции. Помогаем оформлять сертификаты соответствия на продукцию. С прошлого года у нас уже около двадцати хозяйств участвуют в программе и показывают достаточно хорошие результаты. У них и выручка увеличилась по сравнению с тем временем, когда они заходили в программу», - подчеркнула Елена Азарова.

Для участия в программе 20 процентов платит предприниматель и 80 процентов - центр «Мой бизнес» (за счет средств областного бюджета). Максимальная сумма программы в прошлом году составляла 60 тысяч рублей, в этом году – сто тысяч рублей. Одно только сертификация стоит около 30 тысяч рублей: без участия регионального бюджета эти расходы полностью легли бы на плечи предпринимателей.

Участник фермерского шатра Сергей Литвинов из Сосновского района, начинал свой перепелиный бизнес на балконе, а сегодня реализует до четырех тысяч яиц в сутки и до полутора тонн мяса перепёлок в месяц.

«С центром компетенции мы познакомились год назад, на четвертый год развития своего бизнеса. Подсказали обратиться к ним в районной администрации. С нами здесь начали плотно заниматься, сделали нам онлайн-кассу. Полностью просубсидировали этот проект. Мы участвовали в конкурсе и прошли в программу «Готовый продукт». Сейчас готовимся выйти в торговые сети Челябинской области. Производство у нас начиналось с бытового инкубатора на 60-80 перепелиных яиц. Сейчас этот инкубатор вырос до девяти тысяч яиц. Перепелки вылупляются раз в три недели. Поголовье у нас сейчас скачущее, потому что очень много заказов зимой было на мясо, сейчас на яйцо», - рассказал фермер.

Один из примеров, когда бизнес определяют хобби и профессиональные умения, - история семьи Абдрахмановых из села Кунашак.

«У нас своя пекарня. Занимаемся этим производством чуть больше года. До этого я работал в администрации Аргаяша, но захотелось заняться своим делом. У нас татаро-башкирская национальная выпечка, которая сегодня продаётся во всех магазинах села Кунашак. Продукция востребованная, потому что всегда свежая и вкусная. Работает у нас пять человек, старший повар - моя супруга Луиза. Все рецептуры, все знания – ее. Мы можем производить много, если будут другие рынки сбыта», - подчеркнул Радик Абдрахманов.

Кстати, именно первый шоп-тур в Кунашаский район Центра компетенций «Мой бизнес» стал прототипом позновательных шоп-туров, которые организует агентство хорошего отдыха «Путеводитель». Познавательные и развлекательные шоп-туры уже приобрели популярность в качестве семейного досуга.

«Мы стараемся соединить много элементов в этих турах. Это поддержка малого предпринимательства - для посещения мы выбираем фермерские хозяйства, создаём экскурсионные программы, чтобы было интересно и взрослым, и детям. Плюс добавляем исторические, национальные элементы. В мае сделали свой первый шоп-тур в Кунашакский район, свозили две группы - 20 и 24 человека. Были на пасеке. Нам выбрали спокойную пчелиную семью, детям показали, как пчелы заполняют соты, рассказали, как работает пасека, почему разные виды меда. Там же делали свечи из натурального воска. Нас напоили настоящим татарским чаем с молоком, угостили блинами, сырами «Султановской сыроварни». Хозяева пасеки, Римма с Сергеем, пригласили национальный башкирский коллектив, мы разучили башкирский танец. Потом посмотрели осетровую ферму братьев Хабибуллиных. В лаборатории нам провели мастер-класс по определению качества воды, пригодной для жизни осетров. Весь процесс обучения прошёл через игру. Дети забыли про гаджеты. Ещё одна остановка - перепелиная ферма, была дегустация яиц – сырых и вареных. На 19 июня планируем выезд на Сабантуй в Агаяшский район», - поделилась директор агентства Ксения Охотникова.

В разработке – шоп-тур в Чебаркульский район с посещением сырного ремесленного цеха, страусиной фермы, музея Сергея Герасимова. На конец июля запланирована поездка в село Булзи Каслинского района, где сохранилась уникальная архитектура старой деревни до ее раскулачивания и был восстановлен храм.