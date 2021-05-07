В Челябинской области прошёл автопробег «Вахта памяти. Сыны Победы»

В Челябинской области в честь Дня Победы сотрудники Росгвардии организовали автопробег по маршруту Коркино-Челябинск. Шесть автомобилей вневедомственной охраны со специальными сигналами и флагами торжественно проехали от Коркино до регионального центра.

В Коркино в честь автопробега провели праздничный митинг на «Алее Памяти». Она была создана на средства местных организаций и предприятий, на мраморных плитах размещены свыше 1000 фамилий коркинцев.

На праздничном митинге присутствовали представители войск национальной гвардии РФ, местной администрации и духовенства.

Для жителей небольшого города такое мероприятие - это большое событие. На Аллее и вокруг аллеи собралось много пожилых людей, семей с детьми. Многие сетовали на то, что не узнали о мероприятии заранее, ведь, посещая такие мероприятия с детьми, они воспитывают у подрастающего поколения любовь к Родине.

«Мы здесь для того, чтобы вспомнить, что война закончилась 76 лет назад, а началась почти 80. С тех пор сменилось уже три поколения, годы уходят, многое забывается, но нам нельзя забывать, что фронт был везде: и на передовой, и в тылу врага. Мы вспомним тех, кто не держал в руках оружие, но всеми силами помогал фронту, кто по 16 часов работал на заводе, не доедал и замерзал, но трудился на благо родины», – рассказал заместитель Главы Коркинского муниципального района по социальной политике Владимир Кочкин.

Для ветеранов прозвучали военные марши от духового оркестра территориального управления, местные исполнители спели песни военных лет. Завершился праздничный митинг тремя залповыми выстрелами и возложением цветов к Вечному огню, в котором принимали участие юнармейцы 10-й школы города.

«Мы проводим это мероприятие в целях памяти о ветеранах Великой Отечественной войны, которые не вернулись с полей сражений, и тружеников тыла, которые не дожили до наших дней. Мы хотим, чтобы молодое поколение помнило об этой очень жестокой войне, в которой погиб практический каждый член семьи Советского Союза», – прокомментировал заместитель начальника управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Челябинской области, полковник полиции Юрий Анищенко.

Акция является всероссийской и в Челябинской области проводится второй год. Организаторы – Росгвардия - планируют сделать её традиционной.