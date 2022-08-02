В Челябинской области пройдет месячник сплочения Вооруженных сил Российской Федерации

В августе 2022 года военной прокуратурой Челябинского гарнизона

во взаимодействии с военным следственным отделом, командованием воинских частей и учреждений будет проведен месячник сплочения воинских коллективов и предупреждения нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Как сообщили в военной прокуратуре Челябинского гарнизона, в рамках проведения месячника до военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по контракту, доводятся положения Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации, Федерального закона «О статусе военнослужащих», а также Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

В случае, если Вам стало известно о подобных фактах, Вы можете обратится в военную прокуратуру Челябинского гарнизона с соответствующим заявлением по адресу: 454091, Челябинск, улица Карла Маркса, дом 101, по телефону:

8 (351) 724-30-62.