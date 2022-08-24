24.08.2022
В Челябинской области пятьдесят пар поженились в особенную дату августа
24.08.2022
В Магнитогорске от бешенства погиб домашний кот, вводится карантин
24.08.2022
Челябинцы теперь могут быстро получить справку на владение оружием
24.08.2022
В Челябинской области растут объемы ввода жилья
23.08.2022
Анонсы событий и мероприятий на 24 августа
23.08.2022
Нязепетровские коровы тянутся к детям и приходят прогуляться в парк
В Челябинской области пятьдесят пар поженились в особенную дату августа
10.06.2022
Более 300 южноуральцев сыграют свадьбы в День семьи, любви и верности
21.02.2022
Несколько сотен влюбленных пар Южного Урала узаконят свои отношения в самую красивую дату февраля
20.08.2021
В Челябинской области в предпоследнюю субботу августа ожидается свадебный бум
04.08.2021
В колонии Копейска свадебный бум
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022