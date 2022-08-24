В Челябинской области пятьдесят пар поженились в особенную дату августа

В Челябинской области пятьдесят пар влюбленных поженились в особенную дату августа: 22.08.22. Интересно, что очень много церемоний состоялось в этот день в отделе ЗАГС Калининского района южноуральской столицы.

Как отмечают в госкомитете по делам ЗАГС региона, желающих сочетаться законным браком в день, когда двойки окружили восьмерку, символизирующую бесконечность чувств и отношений, не остановило даже то, что 22-е августа пришлось на понедельник.

«Но это еще не все, ведь 22 августа 2022 года в России праздновали День Государственного флага, который символизирует верность традиционным ценностям, правду, справедливость и солидарность», - отметили в госкомитете.