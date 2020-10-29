В Челябинской области расширили и детализировали перечень социальных услуг для пожилых

В Челябинской области в целях поэтапного внедрения системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами в рамках регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» дополнен и детализирован перечень социальных услуг.

Соответствующие изменения в региональный закон «Об организации социального обслуживания граждан в Челябинской области» были внесены по инициативе губернатора Алексея Текслера. Законопроект был рассмотрен на заседании Законодательного собрания области, которое состоялось в четверг, 29 октября.

«Изменения в закон предусматривают корректировку, детализацию и дополнение перечня социальных услуг, компенсирующих гражданам пожилого возраста и инвалидам дефицит самообслуживания», – прокомментировал законопроект председатель комитета Законодательного Собрания по социальной политике Сергей Буяков.

«Сегодня сделан еще один шаг на пути к тому, чтобы в Челябинской области заработала система долговременного ухода», - отметила министр социальных отношений Ирина Буторина.

По словам Сергея Буякова, услуги предоставляются на дому, в полустационарной и стационарной формах с привлечением патронажной службы и сиделок, а также родственного ухода.

Детализация перечня социальных услуг позволит обеспечить индивидуальный уход за каждым человеком в зависимости от того, в каких услугах он нуждается и в какой степени у него утрачена возможность обслуживать себя.

Так, раньше в законодательстве была только строчка «предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья осуществлять за собой уход». Теперь она конкретизирована 16 услугами – это бритье, купание, ежедневный уход за волосами, смена подгузника, уход за ногтями рук и ног, умывание и тому подобное. Все эти услуги предоставлялись и ранее социальными работниками. С принятием поправок в закон у получателей услуг появилась возможность при заключении договора детализировать перечень и подробно указать, какие услуги необходимы, отмечает минсоц.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, исключая процедуру второго чтения.

Региональный проект «Старшее поколение» призван увеличить продолжительность жизни россиян¸ продлить активное долголетие, повысить качество жизни пожилых людей. На реализацию проекта в Челябинской области в 2020 году предусмотрено 114,78 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета будет направлено 93,29 миллиона рублей, из областной казны – 21,49 миллиона рублей.

Справочно:

В Челябинской области социальными услугами пользуются порядка двухсот тысяч человек. Услуги в стационарной форме предоставляют 27 государственных и муниципальных организаций (геронтологические центры, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты). Услуги в полустационарной форме и на дому оказывают 50 комплексных центров социального обслуживания населения.

Внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами – это одно из мероприятий регионального проекта «Старшее поколение».

Система долговременного ухода включает в себя сбалансированное социальное и медицинское обслуживание; помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок. Система долговременного ухода позволяет обеспечить пожилым людям и инвалидам достойный уровень жизни и максимальную реабилитацию, а также помочь их семьям.