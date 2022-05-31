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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 31 мая, в Луганской академической филармонии при участи главы республики Леонида Пасечни
31.05.2022

В Луганске к Дню защиты детей наградили многодетные семьи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В день защиты детей, первого июня, театры, библиотеки, парки и иные учреждения культуры подготови
31.05.2022

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31.05.2022

За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить
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31.05.2022

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Законодательное Собрание Челябинской области
Александр Лазарев
Поддержка медработников
Единовременные выплаты
Общество
31.05.2022 22:58

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медицинских работников среднего звена в сельской местности и малых населенных пунктах. Молодые фельдшеры, вернувшиеся для работы в медицинские организации, расположенные в местах их постоянного проживания, смогут получить 500 тысяч рублей.

Проект закона о внесении изменений в закон области «О единовременной выплате медицинским работникам» внесен губернатором Челябинской области.

«Закон направлен прежде всего на устранение дефицита медицинских кадров на селе и поддержку молодых специалистов, - отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев и напомнил. - Раньше медработники могли получить такие выплаты только по программе «Земский фельдшер», которая предполагала переезд молодого специалиста в другой регион. Теперь же медики, вернувшиеся для работы в свой населенный пункт после обучения, получили право на такую помощь».

Законопроект предусматривает предоставление единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей за счет средств областного бюджета медицинским работникам, получившим среднее медицинское образование и трудоустроенным по специальности в медицинские организации, расположенные в местах их постоянного проживания. Речь идет о медорганизациях сельских населенных пунктов, или рабочих поселков, или поселков городского типа или городов с населением до 50 тысяч человек. 

Молодой специалист может занять должность фельдшера, акушерки или медицинской сестры в фельдшерском или фельдшерско-акушерском пункте, фельдшера или медицинской сестры скорой медицинской помощи, медицинской сестры участковой врачебной амбулатории, медсестры врача общей практики (семейного врача) центра общей врачебной практики и заключить договор о предоставлении единовременной выплаты.

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за счет средств областного бюджета.

Напомним, с первого января 2021 года, согласно федеральному законодательству, фельдшер имеет право на получение выплаты в размере 500 тысяч рублей в случае переезда на работу в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то единовременная компенсации увеличивается до 750 тысяч рублей. На аналогичный размер господдержки также могут рассчитывать акушерки и медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее если фельдшер возвращался работать на свою малую родину, в свое село и поселок, то он не имел права претендовать на эти выплаты. Сейчас это препятствие устранено.

Автор: Любовь Юрина
Законодательное Собрание Челябинской области
Александр Лазарев
Поддержка медработников
Единовременные выплаты
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Все муниципальные пляжи Челябинска готовы к открытию

30.05.2022 11:41

Челябинский «Ангел» накормил жителей Мариуполя

30.05.2022 11:13

Предпринимателям предлагают более активно использовать «сервис жалоб» на портале Госуслуг

30.05.2022 11:11

Котова поручила разобраться с огромными лужами в центре Челябинска

30.05.2022 10:46

Странные медкарты детей нашли на базе Красного Креста в Мариуполе

30.05.2022 10:44

Следующей зимой в центре Челябинска появится ледяной аквариум

30.05.2022 10:41

Умные фонари «Ростелекома» помогли Южному Уралу сэкономить миллионы киловатт электроэнергии

30.05.2022 10:23

СК начал проверку после смерти подростка, который утонул в пруду Магнитогорска

30.05.2022 10:21

Текслер выступит с четвертым посланием на посту губернатора Челябинской области

30.05.2022 10:17

Челябинцы сняли пронзительный клип о потерях Донбасса за восемь лет геноцида

30.05.2022 09:41

Текслер предложил создать в России единый портал по импортозамещению

29.05.2022 21:40

Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до шестого июня

29.05.2022 21:34

Штормовое предупреждение для южноуральцев на 30 мая

29.05.2022 21:11

Анонсы событий и мероприятий на 30 мая

29.05.2022 20:56

В понедельник на юге Челябинской области жарко, на севере прохладнее, местами грозы

29.05.2022 20:33

Охотничьи угодья в Челябинской области начинаются с помоек

29.05.2022 19:55

В Челябинске по улице Горького пустят трамвай-челнок

28.05.2022 18:37

В Луганске прооперировали детей, раненых после обстрела в Сватово

28.05.2022 17:50

В воскресенье ранним утром произойдет тесное соединение Марса и Юпитера