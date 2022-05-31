В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медицинских работников среднего звена в сельской местности и малых населенных пунктах. Молодые фельдшеры, вернувшиеся для работы в медицинские организации, расположенные в местах их постоянного проживания, смогут получить 500 тысяч рублей.

Проект закона о внесении изменений в закон области «О единовременной выплате медицинским работникам» внесен губернатором Челябинской области.

«Закон направлен прежде всего на устранение дефицита медицинских кадров на селе и поддержку молодых специалистов, - отметил председатель Законодательного Собрания Александр Лазарев и напомнил. - Раньше медработники могли получить такие выплаты только по программе «Земский фельдшер», которая предполагала переезд молодого специалиста в другой регион. Теперь же медики, вернувшиеся для работы в свой населенный пункт после обучения, получили право на такую помощь».

Законопроект предусматривает предоставление единовременной выплаты в размере 500 тысяч рублей за счет средств областного бюджета медицинским работникам, получившим среднее медицинское образование и трудоустроенным по специальности в медицинские организации, расположенные в местах их постоянного проживания. Речь идет о медорганизациях сельских населенных пунктов, или рабочих поселков, или поселков городского типа или городов с населением до 50 тысяч человек.

Молодой специалист может занять должность фельдшера, акушерки или медицинской сестры в фельдшерском или фельдшерско-акушерском пункте, фельдшера или медицинской сестры скорой медицинской помощи, медицинской сестры участковой врачебной амбулатории, медсестры врача общей практики (семейного врача) центра общей врачебной практики и заключить договор о предоставлении единовременной выплаты.

Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется за счет средств областного бюджета.

Напомним, с первого января 2021 года, согласно федеральному законодательству, фельдшер имеет право на получение выплаты в размере 500 тысяч рублей в случае переезда на работу в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек. Если населённые пункты находятся на удалённых и труднодоступных территориях, то единовременная компенсации увеличивается до 750 тысяч рублей. На аналогичный размер господдержки также могут рассчитывать акушерки и медсёстры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Ранее если фельдшер возвращался работать на свою малую родину, в свое село и поселок, то он не имел права претендовать на эти выплаты. Сейчас это препятствие устранено.