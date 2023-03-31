В Челябинской области расширят перечень получателей меры соцподдержки спасателей

В Челябинской области расширяют перечень получателей дополнительной меры социальной поддержки для спасателей аварийно-спасательной службы.

С соответствующей инициативой выступил губернатор Алексей Текслер. Разработанный законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания.

В настоящее время региональным законом предусмотрено предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты спасателям, достигшим возраста 40 лет, которые имеют стаж работы в аварийно-спасательных службах области не менее 15 лет, но по состоянию здоровья не могут продолжать работать спасателями (у них есть заключение о медицинских противопоказаниях к допуску к работам). В настоящее время ее получателями являются девять человек.

Законопроектом предусматривается расширение перечня получателей дополнительной меры соцподдержки. Критерий о пригодности к работе спасателя исключается из оснований для прекращения предоставления выплаты.

«Эта мера социальной поддержки позволит сохранить кадры спасателей аварийно-спасательных служб области, оставить их в профессии. В этом году данной мерой смогут воспользоваться около 60 человек,» – отмечает председатель комитета по экологии и природопользованию Михаил Махов.

В 2023 году сумма выплаты составит 15 тысяч 134 рубля. В областном бюджете на эти выплату министерству общественной безопасности Челябинской области на 2023 год выделено один миллион 647 тысяч рублей.