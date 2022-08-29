В Челябинской области растет число госпитализированных пациентов с ковидом

В Челябинской области за прошедшие сутки регистрируется рост числа заболевших коронавирусной инфекцией и госпитализированных. Для пациентов с ковидом открыто восемь госпиталей.

«Отметим небольшой прирост числа госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией, который связан в целом с ростом заболеваемости, - пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона. - Как правило пациенты с коронавирусной инфекцией проходят амбулаторное лечение на дому».

За прошедшие сутки зарегистрировано 574 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, что на 2,9% больше показателя предыдущего дня (558). Среди заболевших 17 школьников, их число также увеличивается. В начале августа число заболевших ковидом за сутки было в три раза меньше (188 человек), в начале июля – в 6,5 раза (89 человек).

«В Челябинской области работают восемь госпитальных баз. Из 578 коек свободно около 13%», - пояснили в пресс-службе минздрава региона.

Вылечились за сутки 292 человека (днем ранее – шесть). Накануне умер один пациент с коронавирусом, что аналогично показателю предыдущего дня.

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 347 тысяч 428 человек, вылечились 332 тысячи 416 жителей.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 135 южноуральцев. Из них семь тысяч 856 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 29 августа 2022 года проходят лечение от коронавирусной инфекции пять тысяч 835 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 554 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 128 южноуральцев. Из них семь тысяч 849 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.