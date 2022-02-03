03.02.2022
Власти Украины ограничат выезд из страны для граждан призывного возраста
03.02.2022
Россиян защитили от покупки аварийного жилья
03.02.2022
За личностный рост ответишь: в Госдуме предложили лицензировать бизнес-тренинги
03.02.2022
Коронавирус внес изменения в планы златоустовских ватерполисток
03.02.2022
На озере Большой Еланчик умер пожилой рыбак
03.02.2022
В Магнитогорске хозяева живьем закопали в снегу щенка, которого взяли в приюте
В Челябинской области разработан новый план перекрытия автомобильных дорог
03.02.2022
Жительница Челябинска пожаловалась Текслеру на раскопанный проспект Ленина и получила благодарность мэрии
02.02.2022
Челябинец пожаловался Текслеру на опасный тротуар по проспекту Победы
28.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
27.01.2022
Дороги челябинского поселка ЧВВАКУШ стали собственностью муниципалитета
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022