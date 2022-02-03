ГИБДД Челябинской области совместно с МЧС разработан новый план перекрытия автомобильных дорог в регионе для более оперативного решения вопросов безопасности дорожного движения, возникающих из-за неблагоприятных дорожных условий, ДТП или происшествий техногенного характера. Теперь все оперативные службы будут работать в одной связке.

Для профилактики заторов на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения, а также на ликвидацию последствий ДТП, в Челябинской области разработан новый план перекрытия автомобильных дорог в регионе.

«Планом четко обозначены цели и задачи не только госавтоинспекции и МЧС, а также министерствам здравоохранения, дорожного хозяйства, другим заинтересованным ведомствам. Планом предписано своевременное получение и обработка оперативной информации о ДТП или чрезвычайной ситуации оперативными дежурными всех служб, своевременный выезд на место происшествия, обеспечение беспрепятственного проезда и координация всех работ на месте происшествия, организация объезда и информирование участников дорожного движения о безопасных условиях движения на других участках», - сообщили в ГИБДД по Челябинской области

Как выяснилось, раньше согласованных действий оперативных служб не было.

Кроме того, ФКУ Упрдор «Южный Урал» и Госавтоинспекция провели проверка исполнения контрактных обязательств подрядной организации в части наличия и возможности использования тягачей и эвакуаторов для перемещения грузовых автомобилей в случае осложнения дорожной обстановки на проблемных участках дороги М-5 «Урал».

«Установлена возможность привлечения пяти грузовых эвакуаторов и двух автокранов для ликвидации последствий ДТП. Актуализированы места дислокации и зоны ответственности техники, специалистами ФКУ Упрдор «Южный Урал» разработано картографическое решение с указанием необходимых сведений на случай осложнения дорожно-транспортной обстановки», - добавили в ГИБДД.

Согласованные действия всех служб, осуществляющих ликвидацию последствий ДТП или чрезвычайных ситуаций, позволят не только ускорить процесс устранения заторов на дорогах, а также увеличат шансы на своевременное оказание медицинской помощи и спасение пострадавших.