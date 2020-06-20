В Челябинской области сделали платным въезд на озеро Кисегач. Об этом неприятном обстоятельстве сообщил на своей странице в Вконтакте член Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин.

"Машины на обочине и в лесу. Въезд на Кисегач стал платным. Сегодня заработал шлагбаум на въезде к поселку и санаторию "Кисегач", сообщил Андрей Бодрягин (депутат Советского района Челябинска - прим.). Щит с информацией о порядке проезда стоит давно, а вот информация, определяющая платный порядок проезда заклеивается и отклеивается. Удивительно, но руководитель управляющей компании, чье наименование находится на информационном щите, отказывается от того, что распоряжение поступило именно от него. Визуально на территории поселка машин меньше не стало, а сколько их стоит до шлагбаума - смотрите на видео", - такой пост появился на странице Олега Дубровина в субботу, 20-го июня.

Видео Олега Дубровина

По словам правозащитника, Андрей Бодрягин, живущий в этом поселке, уже готовит обращение в правоохранительные органы.

Комментируя пост Олега Дубровина о ставшем платным въезде на Кисегач, председатель рабочей группы комитета по рыболовству и рыбоводству Общественной палаты Челябинской области Михаил Акатьев отметил, что, доступ к водному объекту общего пользования и береговой черте должен быть свободным и бесплатным.

"Ограничение должно действовать только для проезда транспортных средств. Брать деньги за проезд к водоему незаконно. Вот организация стоянки для автотранспорта на расстоянии, установленном законом (не ближе 50-ти метров от озера), - это допустимо", - сказал Михаил Акатьев.

По его словам, ближе стоянку делать нельзя - независимо, кто будет ставить туда свои машины: проживающие на базе, отдыхающие в санатории или туристы-"дикари".

"Думаю, местным властям пора задуматься о гражданах, у которых в последнее время местные водоемы остались единственным возможным видом отдыха и которым эти водоемы в том числе принадлежат", - подчеркнул Михаил Акатьев.

Общественник задался вопросом, почему представители бизнеса зачастую совершенно не заботятся о комфорте окружающих, и, нарушая их права, стремятся лишь заработать легким способом, как в данном случае: поставил шлагбаум - собрал деньги.

Тем временем, по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на озере Увильды в настоящее время демонтируют забор, который, закрыв проход к водоему, установили двое предпринимателей. Глава региона заявил о необходимости продолжить данную практику не только на Увильдах, но и на всех остальных водоемах Южного Урала.

К слову, предприниматели, построившие ограждение на Увильдах (озеро является памятником природы регионального значения), оштрафованы по решению суда. Заборы признаны подлежащими конфискации, то есть сносу, как орудия совершения административного правонарушения.