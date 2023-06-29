В Челябинской области сельским фельдшерам будут выплачивать по миллиону

В Челябинской области увеличат размер единовременных выплат фельдшерам с целью привлечения медицинских работников со средним профессиональным образованием для работы в фельдшерско-акушерские пункты.

Сегодня, 29 июня, депутаты Законодательного Собрания на заседании поддержали соответствующую инициативу губернатора.

Подъемные предусмотрены для медработников, принятых на должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом либо фельдшера в удаленных сельских населенных пунктах, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек, где более трех лет отсутствует медицинский работник.

Ранее размер такой выплаты составлял 500 тысяч рублей. Законопроектом предлагается увеличить ее размер в два раза – до одного миллиона.

Таким образом планируется снизить дефицит медицинских кадров и привлечь медицинских работников в села.