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14.12.2022 15:25

В Челябинской области смягчат условия получения выплат родителями мобилизованного

В Челябинской области смягчат условия получения единовременной выплаты родственниками граждан, которые были призваны по частичной мобилизации в соответствии с Указом президента.

Сегодня, 14 декабря, на «прямую линию» губернатора обратились родители мобилизованного. Он перед призывом по мобилизации не успел оформить доверенность на родителей и им отказали в получении положенной их сыну единовременной выплаты. Кроме того, есть обращение и от семьи добровольца, которые не могут получить выплаты на детей.

Алексей Текслер напомнил, что региональная единовременная выплата (ее размер равен 50 тысяч рублей) выплачивается самому мобилизованному и добровольцу.

Власти провели всю необходимую работу в местах, где ребята проводят боевое слаживание, чтобы военнослужащие смогли получить эти деньги.

«Но понятно, кто-то уже успел уйти, как говорится, за ленточку. Поэтому эта помощь оказывается семьям», - отметил губернатор.

В законе предусмотрено, в случае, если мобилизованные не обратились за получением единовременной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня призыва на военную службу по мобилизации, право на обращение за предоставлением единовременной выплаты предоставляется их супругам. Но у некоторых мобилизованных нет семей, есть только родители.

Губернатор поручил проработать возможность выплачивать единовременные выплаты мобилизованных и добровольцев их родителям и без доверенности.

«Сейчас оперативно вносим изменения в областной закон, который зафиксирует эту возможность – выдавать такую помощь родителям и без доверенности. Этот вопрос де-факто решен. В ближайшее время на сессии Законодательного Собрания он будет принят», - уточнил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что не должно возникать никаких проблем и с выплатами по 20 тысяч рублей на каждого ребёнка из семей мобилизованного или добровольца.

«Что касается невыплат на детей, такого быть не может, в том смысле, если это происходит, значит это какая-то ошибка, я просто прошу дать информацию в министерство социальных отношений, потому что за этой помощью обращаются мамы детей», - отметил Текслер и заверил, что все обращения будут в обязательном порядке проверены и все проблемы решены.

Автор: Любовь Юрина
прямая линия
Алексей Текслер
Выплаты мобилизованным и их семьям
частичная мобилизация
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12.12.2022 13:37

В Челябинской области утвердили порядок компенсации платы за обучение детей мобилизованных

12.12.2022 13:19

В ГК «Солнечная долина» дети из Донбасса встали на лыжи и сноуборды

12.12.2022 12:16

Главный южноуральский полицейский уехал на Кавказ

12.12.2022 11:47

В Челябинске открылись елочные базары

12.12.2022 11:43

За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске

12.12.2022 11:38

Сегодня в кафедральный собор Челябинска доставят святыню

12.12.2022 11:24

ММК привлек к инвентаризации своих запасов беспилотники

12.12.2022 10:50

Назначен замруководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области

12.12.2022 10:40

Нацпарки Таганай и Зигальца повысят плату за посещение

12.12.2022 10:17

«Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум «Школа Героя»

12.12.2022 09:49

В Челябинской области снижается смертность от ковида, но растет заболеваемость

12.12.2022 09:31

Единый аппарат трех омбудсменов в Челябинской области возглавила Евгения Шангина

12.12.2022 00:23

В Челябинске состоится православная книжная выставка-форум «Радость Слова»

11.12.2022 22:57

Обязанности замминистра строительства Челябинской области возложены на Елену Кузнецову

11.12.2022 21:32

В северной половине Челябинской области в понедельник прогнозируют снегопады

11.12.2022 21:24

Анонсы событий и мероприятий на 12 декабря (18+)

11.12.2022 20:34

Президент КХЛ: В Челябинске созданы все условия для начинающих спортсменов

11.12.2022 20:18

Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса