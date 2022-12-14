В Челябинской области смягчат условия получения выплат родителями мобилизованного

В Челябинской области смягчат условия получения единовременной выплаты родственниками граждан, которые были призваны по частичной мобилизации в соответствии с Указом президента.

Сегодня, 14 декабря, на «прямую линию» губернатора обратились родители мобилизованного. Он перед призывом по мобилизации не успел оформить доверенность на родителей и им отказали в получении положенной их сыну единовременной выплаты. Кроме того, есть обращение и от семьи добровольца, которые не могут получить выплаты на детей.

Алексей Текслер напомнил, что региональная единовременная выплата (ее размер равен 50 тысяч рублей) выплачивается самому мобилизованному и добровольцу.

Власти провели всю необходимую работу в местах, где ребята проводят боевое слаживание, чтобы военнослужащие смогли получить эти деньги.

«Но понятно, кто-то уже успел уйти, как говорится, за ленточку. Поэтому эта помощь оказывается семьям», - отметил губернатор.

В законе предусмотрено, в случае, если мобилизованные не обратились за получением единовременной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня призыва на военную службу по мобилизации, право на обращение за предоставлением единовременной выплаты предоставляется их супругам. Но у некоторых мобилизованных нет семей, есть только родители.

Губернатор поручил проработать возможность выплачивать единовременные выплаты мобилизованных и добровольцев их родителям и без доверенности.

«Сейчас оперативно вносим изменения в областной закон, который зафиксирует эту возможность – выдавать такую помощь родителям и без доверенности. Этот вопрос де-факто решен. В ближайшее время на сессии Законодательного Собрания он будет принят», - уточнил Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что не должно возникать никаких проблем и с выплатами по 20 тысяч рублей на каждого ребёнка из семей мобилизованного или добровольца.

«Что касается невыплат на детей, такого быть не может, в том смысле, если это происходит, значит это какая-то ошибка, я просто прошу дать информацию в министерство социальных отношений, потому что за этой помощью обращаются мамы детей», - отметил Текслер и заверил, что все обращения будут в обязательном порядке проверены и все проблемы решены.