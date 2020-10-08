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В Челябинской области социально ориентированным НКО рекомендовали отменить массовые мероприятия

Общество
Сегодня, 15:44
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области социально ориентированным некоммерческим организациям рекомендовали отменить массовые мероприятия до окончания режима повышенной готовности.

Соответствующие письма в адрес руководителей НКО отправлены министерством социальных отношений региона.

В письме отмечается, что в соответствии с поручением губернатора Алексея Текслера по итогам областного оперативного штаба по профилактике гриппа, ОРВИ и коронавируса рекомендовано ограничить проведение массовых мероприятий в сфере образования , культуры, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности до окончания режима повышенной готовности.

«Данная рекомендация была направлена некоммерческим организациям, с которыми Министерством социальных отношений Челябинской области заключены соглашения по итогам конкурсного отбора социально значимых проектов», - пояснила агентству «Урал-пресс-информ» министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Глава минсоца напомнила, в рамках каждого соглашения утверждалась программа мероприятий. Некоторыми некоммерческими организациями планировалось проведение массовых мероприятий с участием различных групп населения, в том числе и пожилых граждан в возрасте старше 65 лет, которым в соответствии с распоряжением правительства Челябинской области «О введении режима повышенной готовности» рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

«С учетом эпидемиологической обстановки мы рекомендовали НКО пересмотреть программы проведения мероприятий. Такие рекомендации даны исключительно в целях обеспечения безопасности южноуральцев», - подчеркивает Ирина Буторина.

Напомним, режим повышенной готовности действует на территории Челябинской области по 18 октября.

По состоянию на восьмое октября в регионе подтверждено 17 тысяч 390 случаев коронавируса. Умерло 515 человек с подтвержденным ковидом.

На днях в области запретили проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием детей до 18 лет.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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