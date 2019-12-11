В Челябинской области сохранится дефицит мужчин

В Челябинской области в ближайшие полтора десятилетия сохранится существующий сегодня в регионе дефицит мужчин. Такой нерадостный для представительниц прекрасной половины человечества прогноз делает Челябинскстат.

Разрыв между числом женщин и мужчин (в пользу первых) неуклонно увеличивается с начала 2000-х. В 2018-м году на каждую тысячу жителей Южного Урала приходилось тысяча 184 жительницы, тогда как в начале 21-го века соотношение «сил» было менее заметным: тысяча к тысяче 146-ти.

Предполагается, что в 2020-м году показатели останутся примерно такими же, как и год-два назад. А вот к 2036-му году на каждую тысячу мужчин будет приходится уже более 190 женщин.

Согласно опубликованному прогнозу спустя 15 лет в Челябинской области сократится количество представителей обоих полов: и тех, и других станет меньше примерно на сто тысяч.