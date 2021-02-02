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В Челябинской области сокращается уровень регистрируемой безработицы

В Челябинской области число официально зарегистрированных безработных за январь 2021 года сократилось почти на 9,8 тысячи человек.

«За январь количество безработных сократилось на девять тысяч 740 человек. Это достаточно серьезные цифры. Мы достаточно хорошо выходим из того пике, который был», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

По ее словам, в прошлом году на пике уровень безработицы достигал 4,95%. «На сегодняшний день он 2,97%. И мы здесь планово снижаемся», - констатировала Ирина Гехт.

Как отмечает телеграм-канал КСП региона, с октября 2020 года численность официально зарегистрированных безработных в регионе уменьшилась на 10,3 тысячи человек. Уровень фактической безработицы снизился на 0,5%, уровень зарегистрированной безработицы - на 1%.

«Надеемся, что эта динамика у нас сохранится. Даже уверены, - отметила Ирина Гехт. - Более того, нами принят комплексный план мероприятий по восстановлению численности занятых до ковидного уровня. Для нас это цифра 87 тысяч человек».

Программа предусматривает поддержку самозанятых, субсидирование работодателей в части приема на работу выпускников, социальный контракт. Первый замглавы региона напомнила, что в области вновь появилась возможность использования средств соцконтракта в развитии личного подсобного хозяйства. «Комплекс мер достаточно обширен. Мы в пилоте (всего четыре региона) по восстановлению занятости», - уточнила Ирина Гехт.